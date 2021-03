Ligue des Champions (Play-offs/J1) : Défaite inaugurale pour Strasbourg à Ankara

Strasbourg a manqué son entrée. Dernier représentant tricolore en Ligue des Champions de basketball cette saison, la SIG s’est inclinée à l’occasion de son déplacement à Ankara à l’occasion de la première journée de cette deuxième phase de groupes. Une rencontre que les joueurs de Lassi Tuovi ont pourtant bien entamé, restant au contact du club turc pour conclure le premier quart-temps à seulement cinq points de leurs adversaires. Mais, avant la mi-temps, les Strasbourgeois ont connu un gros temps faible qui les a fait décrocher au tableau d’affichage. Sous les coups de boutoir des coéquipiers de Nick Johnson (21 points, 6 rebonds), les Alsaciens ont craqué pour encaisser un 18-2 en l’espace de cinq minutes. Si la SIG a immédiatement réagi avec un 9-0 pour revenir à six longueurs, le TT Ankara a rejoint son vestiaire avec un matelas de neuf points grâce à un tir à trois points signé Marcus Foster (16 points) à huit secondes du buzzer.

Strasbourg n’est jamais revenu dans le match

Au retour des vestiaires, le jeu s’est équilibré puis, grâce à une bonne série de six points marqués consécutivement, la SIG est revenue à une possession du TT Ankara. Mais le club turc a alors remis un coup d’accélérateur avec un 7-0 pour atteindre de nouveau la barre des dix longueurs d’avance. Une sorte de statu quo s’est alors installé avec huit points d’écart entre les deux formations à dix minutes de la fin de la rencontre. Un dernier quart-temps durant lequel es Turcs ont immédiatement repris dix points d’avance mais les Strasbourgeois, emmenés par Bonzie Colson (18 points, 7 rebonds), ont fait le nécessaire pour revenir à quatre points. Un schéma s’est alors mis en place car si le TT Ankara a flirté avec ou même dépassé la barre des dix points d’avance à trois reprises, Strasbourg a toujours su réduire l’écart dans la foulée. Mais les efforts du club alsacien n’ont pas été suffisant avec une défaite de sept longueurs (83-76) qui met d’entrée la SIG en position délicate dans la course au Final 8.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / PLAY-OFFS

Groupe K - 1ere journée

Mardi 2 mars 2021

TT Ankara - Strasbourg : 83-76



Jeudi 25 mars 2021

17h00 : Nizhny Novgorod - AEK Athènes



Classement du Groupe K

1- TT Ankara 2 points

2- Strasbourg 1

3- AEK Athènes 0

4- Nizhny Novgorod 0