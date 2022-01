Ligue des Champions (Play-in/match aller) : Strasbourg bat largement le PAOK et se rapproche du Top 16

Bohacik termine meilleur marqueur de son équipe



🟥🟥🟥𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋

Cette équipe est incroyable ! Quelle envie ! Quelle hargne ! Quel panache pour s'imposer avec la manière et sans discussion face au @PAOKbasketball !



✅ @sigstrasbourg : 105

✅ @PAOKbasketball : 78#gosig #SIGPAOK #BasketballCL pic.twitter.com/b2RYoIRjgS



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) January 5, 2022

Les marqueurs strasbourgeois :

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / PLAY-IN

Match aller

Strasbourg

Très belle soirée pour Strasbourg. Ce mercredi soir, à l'occasion du play-in aller de la Ligue des Champions de basket, le club français, qui occupe actuellement la troisième place du classement du championnat de France de Betclic Elite, a étrillé les Grecs du PAOK, qui occupent aujourd'hui la onzième place du classement de leur championnat national (105-78)., prévu le mercredi 12 janvier prochain à 17h00. Pour construire ce très beau premier succès, le club de Strasbourg s'est plus que jamais appuyé sur son collectif, puisque tous les joueurs de la SIG ont marqué.Cela va du Tchèque Jaromir Bohacik, qui termine meilleur marqueur de sa formation mais également deuxième meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, au Français Hugo Minnig, qui a donc également eu l'opportunité de participer à la fête, avec 1 point et 2 rebonds au compteur., avec 18 points, 3 rebonds et 2 passes décisives à son actif. Mais cela n'a donc pas suffi pour son équipe, qui n'a jamais réussi à mener une seule petite fois. Ce sont donc les locaux qui ont ainsi pris les choses en main d'entrée de jeu, pour ne plus rien lâcher, et accroître une avance qui s'avère être, au final, de +27.Pedro Bengui (2 points), Gaylor Curier (4 points), Jean-Baptiste Maille (3 points), Hugo Minnig (1 point), Matt Mitchell (13 points), Jaromir Bohacik (20 points), Léo Cavalière (9 points), Jarell Eddie (26 points), DeAndre Lansdowne (10 points), Ike Udanoh (17 points).- PAOK : 105-78