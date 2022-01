Ligue des Champions (play-in) : Dijon fait un pas vers le Top 16

Il ne reste plus que deux clubs français engagés en Ligue des Champions de basket, Dijon et Strasbourg, et les deux doivent passer par un play-in pour espérer se qualifier pour le Top 16 et ainsi rejoindre tous les premiers de la première phase de poules, directement qualifiés. Si la SIG affrontera le PAOK Salonique, au meilleur des trois matchs, la JDA est quant à elle opposée à Riga, leader de la Ligue letto-estonienne. Et les Dijonnais ont fait la moitié du chemin en s'imposant 84-77 au Palais des Sports. Peu importait l'écart, seul la victoire comptait lors de ce Match 1, et l'actuel neuvième de Betclic Elite a assuré l'essentiel au terme de ce match compliqué. Ce sont en effet les Lettons qui le mieux entamé la partie en signant un 14-3. Mais ces onze points seront leur plus grosse avance de la rencontre. Les Dijonnais sont en effet revenus peu à peu dans le match, et ont fini par égaliser à 30-30 à trois minutes de la mi-temps. Une mi-temps atteinte sur le score de 39-36 en faveur des Bourguignons.

Carrington et Ware décisifs en fin de match

Le troisième quart a été extrêmement serré, les deux équipes passant en tête à tour de rôle pour une poignée de points. A l'entrée du dernier quart, Dijon menait 61-57, puis les Lettons sont revenus à 65-64 à 6'40 de la fin avant d'encaisser un 9-0, avec notamment deux tirs à 3 points de Khadeen Carrington. Mais cela n'était pas terminé puisque Riga est revenu à 78-77 à 1'24 du buzzer. Cependant, Dijon a conclu le match par un 6-0 (4 points pour Gavin Ware) pour l'emporter. David Holston termine avec 19 points (5/10 à 3pts) et 5 passes pour la JDA. Le club français se déplacera en Lettonie mardi prochain pour le Match 2. Il ralliera le Top 16 en cas de victoire. S'il s'incline, il lui restera une autre chance à domicile.



Les marqueurs dijonnais : Carrington (12), Kelly (13), Ducoté (3), Alingue (2), Simon (14), Katic (3), Holston (19), Ware (18)