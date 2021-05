Ligue des Champions (Petite finale) : Battu par Saragosse, Strasbourg prend la quatrième place

Strasbourg n’a pas égalé la performance de Dijon, troisième la saison dernière. Deux jours après son revers face à Burgos en demi-finale de la Ligue des Champions, la SIG a pris la quatrième place finale de la compétition. En effet, à l’occasion de la petite finale, le club alsacien a subi la loi d’un autre club espagnol, Saragosse. Si les joueurs de Lassi Tuovi ont bien démarré la rencontre, prenant très tôt un point d’avance, ce sont les Espagnols qui ont repris la main avec un 7-0 en toute fin de premier quart-temps pour conclure ces dix minutes inaugurales avec quatre longueurs d’avance. Sous l’impulsion de Dylan Ennis (24 points, 9 passes), Saragosse a accéléré le tempo à l’entame du deuxième quart-temps, prenant jusqu’à dix points d’avance. Les Strasbourgeois ont poussé pour revenir mais n’ont jamais pu réduire l’écart en-deçà de six points avant la pause.

Strasbourg a poussé jusqu’au bout

C’est sur un éclat que la SIG a démarré la deuxième moitié de la rencontre. Encaissant d’entrée un 8-2 en un peu plus de deux minutes, les coéquipiers du MVP de la Ligue des Champions Bonzie Colson (22 points) ont répondu avec un 7-0 dans la foulée pour rester sous la barre des dix points. Toutefois, avec six points inscrits consécutivement, Saragosse a abordé le dernier quart-temps avec une marge de douze longueurs. Les Alsaciens, ne voulant pas perdre tout espoir, ont alors attaqué tous azimuts, signant un 8-0 dès le début du quatrième quart-temps pour revenir à quatre points et faire douter les joueurs de Luis Casimiro. Mais ces derniers n’ont alors pas paniqué, conservant entre six et neuf points d’avance jusqu’aux deux minutes d’avance. Un dernier coup d’accélérateur a permis à Saragosse de reprendre un avantage de douze points, qui a tenu jusqu’au buzzer. Strasbourg s’est bien battu mais s’incline (89-77) et termine cette saison européenne avec une méritoire quatrième place.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / FINAL EIGHT (A NIZHNY NOVGOROD, RUSSIE)

Quarts de finale

Mercredi 5 mai 2021

Nizhny Novgorod (RUS) - Saragosse (ESP) : 78-86

Nymburk (RTC) - Karsiyaka (TUR) : 73-84



Jeudi 6 mai 2021

Tenerife (ESP) - Strasbourg (FRA) : 86-88 (ap)

Hapoel Holon (ISR) - Burgos (ESP) : 77-86



Demi-finales - Vendredi 7 mai 2021

Saragosse (ESP) - Karsiyaka (TUR) : 79-84

Strasbourg (FRA) - Burgos (ESP) : 70-81



Petite finale - Dimanche 9 mai 2021

Saragosse (ESP) - Strasbourg (FRA) : 89-77



Finale - Dimanche 9 mai 2021

18h00 : Karsiyaka (TUR) - Burgos (ESP)