Ligue des Champions : Onzième défaite de suite pour Strasbourg

Il n’y a pas eu d’effet Lassi Tuovi ! Pour la première sortie de Strasbourg depuis le départ de Vincent Collet, le goût de la défaite n’a pas quitté les joueurs de la SIG. En effet, pour la quatrième fois en Ligue des Champions et la onzième toutes compétitions confondues, c’est avec une défaite que les coéquipiers de Jérémy Nzeulie (13 points) ont quitté le parquet à l’occasion de leur rencontre sur le terrain des Lettons de Lietkabelis Panevezys. Un match qui a commencé de manière catastrophique pour les Alsaciens avec un 12-2 dans les cinq premières minutes de jeu. Un sursaut d’orgueil a permis à la SIG de réduire l’écart à six longueurs en toute fin de premier quart-temps. C’est alors que l’espoir est revenu dans les rangs strasbourgeois car un 17-2 a relancé le match, permettant aux coéquipiers de Gabe York (14 points) de prendre neuf points d’avance et de tenir jusqu’à la pause, atteinte avec un avantage de sept longueurs.

Strasbourg s’est délité

Mais, après ce deuxième quart-temps très réussi, les joueurs de la SIG n’ont pas su maintenir le rythme et ont laissé les coéquipiers de Tomas Dimsa (19 points) revenir dans le match et de reprendre l’avantage au score en moins de quatre minutes. Dès lors, le match a été à sens unique. Si les Strasbourgeois ont tenu le choc en fin de troisième quart-temps pour aborder les dix dernières minutes de jeu avec un retard de six longueurs avant de revenir à un point à huit minutes de la fin du match, ils ont ensuite pris un éclat. Avec un 17-0 en un peu plus de quatre minutes, les joueurs de Lietkabelis Panevezys se sont offert une fin de match très tranquille pour une victoire de treize longueurs (82-69) dans un match qui permet aux Lettons, actuellement premier non-qualifié pour les huitièmes de finale, de maintenir un peu d’espoir avant la dernière journée. La SIG, pour sa part, aura une dernière occasion de briller à domicile face à Ankara, leader du groupe.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE A

13eme journée

Mardi 28 janvier 2020

Ostende - Manresa : 85-72

Sassari - Hapoel Holon : 83-73



Mercredi 29 janvier 2020

Lietbakelis Panevezys - Strasbourg : 82-69

Ankara - Torun : 100-87



Classement du Groupe A

1- Ankara 23 points >>> QUALIFIE

2- Sassari 21 >>> QUALIFIE

3- Manresa 20

4- Ostende 20 >>> QUALIFIE

5- Lietkabelis Panevezys 19

6- Hapoel Holon 19

7- Strasbourg 17

8- Torun 15