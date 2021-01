Ligue des Champions : Limoges sauve l'honneur, Strasbourg s'incline

Limoges déjà éliminé mais vainqueur



Pour Strasbourg, en déplacement, mardi soir en Lituanie face au Rytas Vilnius, il flottait évidemment comme un air de revanche dans le camp alsacien après la défaite du match aller au Rhénus (83-81).lors de cette rencontre comptant pour la 6eme et dernière journée de la phase de poules. Toutefois, avec son billet pour les 8emes de finale déjà en poche, la SIG avait surtout fait le voyage avec en tête le rendez-vous de lundi prochain contre Cholet à Jeep Elite. Un voyage sans réel enjeu qui n'a pas empêché les premiers du groupe E de prendre un excellent départ (21-12). Ensuite, cela s'est gâté. La SIG a pris l'eau dans le deuxième quart-temps (26-15). Et malgré les efforts de l'Américain Bonzie Colson, meilleur marqueur avec 23 points, Strasbourg a concédé en Lituanie sa deuxième défaite de cette phase de poules (pour 4 victoires), la deuxième face à Vilnius. Mais sans conséquence.Limoges s'était incliné lui aussi au match aller (81-75) face à son adversaire du soir l'Hapoel Jérusalem. Au moment de recevoir les Israéliens sur le parquet de Beaublanc, le CSP avait donc à coeur de prendre sa revanche, et de sauver ainsi l'honneur dans cette compétition avant de se focaliser de nouveau uniquement sur le championnat. Privés de leur arrière canadien Phil Scrubb, blessé,Un succès important pour Limoges et ses deux leaders du soir Nicolas Lang et Jerry Boutsiele, tous deux auteurs de 19 points, avant de recevoir Pau-Lacq-Orthez le 6 février prochain pour le traditionnel Classique de Jeep Elite entre les deux clubs rivaux.- Hapoel Jérusalem : 88-83Hapoel Jérusalem 8- Strasbourg : 81-77Peristeri 8Rytas Vilnius 8