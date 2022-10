Ligue des Champions : Limoges piégé par Benfica

Une fin de match catastrophique

Benfica disputait deux matchs de Ligue des Champions en France ce mardi : la section football à Paris et la section basket à Limoges. Le club lisboète de basket est beaucoup moins prestigieux que son homologue du football sur la scène européenne, mais les champions du Portugal 2022 (leur premier titre depuis 2017) vont tenter de faire de leur mieux cette saison dans la troisième Coupe d'Europe, après avoir été éliminés lors de la deuxième phase de poules de la quatrième Coupe d'Europe (la Coupe FIBA Europe) la saison passée. Et ils sont très partis !Déjà battu en ouverture de la saison européenne par Manresa et vainqueur d'un seul match en quatre journées de Betclic Elite, le CSP ne va pas bien, et le trou noir vécu en fin de match lui a été fatal.La rencontre a été plutôt serrée, et aucune des deux équipes n'a compté plus de neuf points d'avance. Benfica a bien débuté le match et menait 16-22 à la fin du premier quart, puis a même compté neuf points d'avance au début du deuxième (16-25). Mais Limoges n'a pas lâché et est revenu petit à petit, grâce à un 13-0 qui lui a permis de rallier la mi-temps avec quatre points d'avance (40-36). Le CSP a débuté la deuxième mi-temps par un 7-0 et est resté devant jusqu'au bout du troisième quart (57-52), puis a mené 65-58 à 4'58 de la fin. Et soudain, le trou noir !West Clark, à sept secondes de la fin, a ensuite bénéficié de trois lancers-francs suite à une faute d'Ivan Almeida, mais il n'en a rentré que deux, et ce même Almeida a assuré au rebond défensif pour offrir cette belle victoire aux Portugais. Malgré les 12 points et 8 rebonds de Desi Rodriguez, Limoges concède sa deuxième défaite en deux matchs, avant d'aller à Riga dans deux semaines. Seule consolation : dans cette formule de la Ligue des Champions, seule une équipe est éliminée dans chaque groupe.Clark (8), Graves (10), Hawkins (7), Rodriguez (12), Yeguete (10), Govens (5), Lang (6), Schilling (9)