Ligue des Champions : Le Final 8 à Athènes fin septembre

Si les saisons d’Euroligue et d’Eurocoupe n’ont pas pu aller à leur terme en raison de la pandémie de coronavirus, celle de Ligue des Champions (organisée non pas par l’Euroligue, mais par la FIBA) couronnera bien un champion 2019-20. En effet, un Final 8 sera organisé à Athènes, a annoncé le club de l’AEK ce vendredi. Les matchs se dérouleront du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre, et un certain nombre de supporters pourront entrer dans la salle, mais la jauge reste à défini.. On devrait en savoir plus le 2 septembre, jour de la présentation officielle de ce Final 8 athénien.

Athènes encore favori à domicile ?

Pour l’instant, six équipes ont d’ores et déjà décroché leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2019-20 : les Espagnols de Saragosse et Burgos, les Tchèques de Nymburk, les Turcs d’Ankara, les Israéliens de l’Hapoel Jérusalem et donc les Grecs de l’AEK Athènes, qui avaient déjà organisé le Final Four de la compétition en 2018, et l'avait remportée en battant Monaco en finale. Deux billets restent à distribuer, le Match 3 des huitièmes de finale n’ayant pas pu se dérouler en mars dernier en raison du confinement. Il s’agira des vainqueurs des matchs Tenerife – Ostende et Dijon – Nizhny Novgorod. La JDA, co-leader de Jeep Elite au moment de l’arrêt de la saison, avait remporté le match aller (88-73) contre le club russe avant de perdre le match retour (79-88).

Dijon également qualifié pour l'édition 2020-21

La date de cette belle des huitièmes de finale n’a pas encore été fixée. Si la JDA parvenait à se qualifier, elle ne pourrait pas disputer ses matchs de la 2eme et 3eme journée de Jeep Elite, contre Roanne et Châlons-Reims. Mais la saison est suffisamment longue pour trouver de nouvelles dates, même si, dès le 13 octobre, Dijon disputera l’édition 2020-21 de la Ligue des Champions, avec dans son groupe Saragosse, Nymburk, Szombathely (Hongrie), Nizhny Novgorod, Lublin (Pologne), Bursa (Turquie) et un club issu d’un barrage.