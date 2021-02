Ligue des Champions : La SIG est fixée

Tuovi : "Prendre une revanche sur l'AEK"



LIGUE DES CHAMPIONS / DEUXIEME PHASE DE POULES

Du mardi 2 mars au mercredi 7 avril 2021

Strasbourg (FRA)

Dernier représentant français en Ligue des Champions, après l’élimination de Dijon, Cholet et Limoges en phase de poules, Strasbourg connait depuis ce mardi ses adversaires pour la deuxième phase de poules de la troisième compétition dans la hiérarchie européenne.. Le club grec est tout simplement le finaliste en titre de la Ligue des Champions, et il occupe actuellement la troisième place de son championnat. Le club russe est quant à lui sixième de la Ligue VTB, alors que le club turc est quatrième de son championnat. Il faudra terminer parmi les deux premiers du groupe pour rallier le Final 8."C’est un groupe intéressant, a réagi l'entraîneur de la SIG Lassi Tuovi. Nous allons faire face à trois équipes qui ont des styles très différents de ce que nous connaissons en Jeep Elite. L’AEK est un des favoris chaque saison de la BCL et a une grande expérience de ce genre de compétition. Nous connaissons Turk Telekom car nous nous souvenons encore de nos matchs face à eux l'année dernière.A ce moment de la compétition il ne reste que de bonnes équipes donc je ne m’attendais pas à avoir un tirage avec des matches faciles. J’ai une petite pensée particulière quand je vois l’AEK dans notre groupe. Je n’étais pas là en 2017-18, mais je sais comment s’est terminé la BCL cette saison-là pour le club (élimination en quarts de finale, ndlr). Nous aurons l’occasion d’essayer de prendre une revanche trois ans après » . Les premiers matchs auront lieu dans un mois.Groupe I : Hapoël Holon (ISR), Brindisi (ITA), Pinar Karsiyaka (TUR), Tofas (TUR)Groupe J : Burgos (ESP), Igokea (BOS), Tenerife (ESP), Riga (LET)Groupe K : AEK Athènes (GRE), Nijni Novgorod (RUS),, Ankara (TUR)Groupe L : Bamberg (ALL), Saragosse (ESP), Sassari (ITA), Nymburk (RTC)>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le Final 8