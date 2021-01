Ligue des Champions (J6) : Tombeur de Keravnos, Dijon quitte la compÃ©tition

Dijon n’avait pas son destin en main. En déplacement sur le parquet des Chypriotes de Keravnos, la JDA se devait de l’emporter tout en espérant une victoire de Nymburk face à Bursa. Les joueurs de Laurent Legname ont effectué leur part du contrat à l’occasion d’un match qui s’est décanté une fois le premier quart-temps passé. En effet, pendant les dix premières minutes, les coéquipiers de Brandon Rozzell (12 points) ont posé quelques soucis aux Dijonnais qui ont toutefois su creuser un écart de cinq points. C’est alors que le match a changé avec une équipe de Keravnos perdue en attaque, terminant avec une efficacité au tir de seulement 34% et moins de dix points inscrits dans chacun des trois derniers quart-temps.

Nymburk n’a pas fait de faveur à Dijon

Presque sans forcer, la JDA a creusé l’écart dans l’aspiration d’Hans Vanwijn (22 points, 10 rebonds), Chase Simon (14 points) et David Holston (12 points). Menant de quatorze longueurs à la mi-temps, Dijon n’a jamais laissé à Keravnos le moindre espoir de pouvoir revenir, abordant les dix dernières minutes avec 20 points de retard. Au final, c’est avec une marge de 35 points que les Bourguignons se sont imposés (44-79) avant de connaître quelques minutes d’angoisse dans l’attente du résultat entre Nymburk et Bursa. Mais le couperet est tombé et, en fin de match, ce sont les Turcs qui ont fait la différence (97-103). Ayant chuté contre les Allemands et les Turcs durant cette phase de groupes, Dijon termine à la troisième place malgré un bilan similaire à ses rivaux.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE B

6eme journée - Mardi 19 janvier 2021

Keravnos - Dijon : 44-79

Nymburk - Bursa : 97-103



Classement du Groupe B

1- Bursa 10 points >>> QUALIFIE

2- Nymburk 10 >>> QUALIFIE

3- Dijon 10

4- Keravnos 6