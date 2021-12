Ligue des Champions (J5) : Tombeur de Lavrio, Dijon est tout proche de la qualification

𝐃𝐈𝐉𝐎𝐍 𝐕𝐄𝐑𝐒 𝐋𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

Après sa large victoire contre Lavrio, la JDA a fait un bon pas vers la qualification. Il faudra que Malaga s'impose contre Nijni demain soir pour que les Dijonnais soient sûrs de disputer un match de barrage. #BasketbalCL pic.twitter.com/ZcFucyjOJd



Dijon a su contrôler

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE C

5eme journée

Classement du Groupe C

Dijon se rapproche de la suite de la Ligue des Champions. A l’occasion de la cinquième journée, la JDA a fait passer une bien mauvaise soirée à Lavrio. Une rencontre que les Dijonnais ont débuté de la meilleure des manières, creusant un écart supérieur à dix points dès le premier quart-temps. Les coéquipiers de l’inévitable David Holston (18 points, 7 passes) ont toutefois eu du mal à terminer la première moitié du match. En effet, alors qu’ils comptaient seize points d’avance à trois minutes de la mi-temps, les Dijonnais ont un peu perdu pied et ont vu les Grecs revenir à seulement neuf points au moment de retrouver les vestiaires.Si l’entame du troisième quart-temps a vu un statu quo, les joueurs de Nenad Markovic ont mis un grand coup d’accélérateur dans les deux dernières minutes. Grâce à un 11-0, la JDA a abordé les dix dernières minutes avec un avantage frôlant les 20 points. Un dernier quart-temps durant lequel la défense du club bourguignon n’a concédé que sept points. Au final, Dijon s’impose de 24 longueurs face à Lavrio (73-49) et signe une troisième victoire en cinq journées. Avant le match entre Malaga et Nizhny Novgorod ce mercredi, la JDA pointe en tête avec un point d’avance sur les Espagnols. Si ces derniers l’emportent, les Dijonnais seront assurés de continuer l’aventure, soit en barrages, soit directement lors de la deuxième phase de groupes de la Ligue des Champions.- Lavrio : 73-49Malaga - Nizhny NovgorodMalaga 7Lavrio 7Nizhny Novgorod 5Le premier du groupe se qualifie pour la deuxième phase de groupes. Le deuxième et le troisième disputeront des barrages.