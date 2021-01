Ligue des Champions (J5) : Encore une défaite pour Limoges

Limoges ne s’en sort pas en Ligue des Champions. Si le CSP avait démarré sa saison européenne avec un succès face à Igokea, le club limougeaud enchaîne défaite sur défaite. A l’occasion de leur déplacement en Bosnie-Herzégovine, les joueurs de Mehdy Mary ont signé un quatrième revers consécutif et pourront avoir des regrets. Car si les Bosniens, emmenés par Jackie Carmichael (18 points) ont fait la course en tête pendant l’essentiel des trois premiers quart-temps, terminant le deuxième sur un 8-0 et comptant jusqu’à douze longueurs d’avance en tout de fin de troisième, Limoges a su finir fort la rencontre. Grâce à un 15-3 en tout début de quatrième quart-temps, les coéquipiers de Nicolas Lang (18 points) et Jerry Boutsiele (11 points, 11 rebonds) sont passés en tête au tableau d’affichage un avantage de cinq points que les Limougeauds ont défendu coûte-que-coût mais, grâce à un 6-0 dans la dernière minute, c’est Igokea qui a fait la différence pour s’imposer de trois longueurs (76-73). Toujours derniers de son groupe, le Limoges CSP pourrait voir sa saison européenne prendre fin plus tôt que prévu.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE G

5eme journée

Mardi 12 janvier 2021

Igokea - Limoges : 76-73



Mercredi 13 janvier 2021

20h00 : Hapoel Jérusalem - TT Ankara



Classement du Groupe G

1- Igokea 8 points

2- TT Ankara 7

3- Hapoel Jérusalem 6

4- Limoges 6