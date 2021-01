Ligue des Champions (J5) : Après deux prolongations, Strasbourg domine le VEF Riga et se qualifie

Dans un match où la maîtrise n’a pas été au rendez-vous, Strasbourg a su accélérer au bon moment pour arracher la victoire au bout d’une deuxième prolongation. Face au VEF Riga, la SIG a tout d’abord subi le jeu et encaissé un 12-0 qui a offert au club letton une avance de dix points en toute fin de premier quart-temps. Mais la réaction des Alsaciens est venue en milieu de deuxième quart-temps. Grâce à un 13-2, les joueurs de Lassi Tuovi ont su repasser devant quelques secondes avant de conclure la première moitié du match avec seulement deux points de retard. Mais, repassé devant juste après le retour sur le parquet, les coéquipiers de Bonzie Colson (31 points, 7 rebonds) ont subi un nouvel éclat et compté jusqu’à sept points de retard.

Strasbourg a su s’accrocher

Mais, combatif, les joueurs de la SIG ont fait leur retard pour entamer les dix dernières minutes avec deux longueurs d’avance. Un écart qui est parti en fumée dès l’entame du dernier quart-temps, durant lequel le VEF Riga a dominé de bout en bout et il a fallu un tir à trois points de Bonzie Colson à huit secondes du buzzer pour arracher la prolongation, qui aurait pu être évitée si Jaromir Bohacik (16 points, 7 passes) n’avait pas manqué sa dernière chance à longue distance. Strasbourg a fait la course en tête durant toute la prolongation mais, cette fois, ce sont les joueurs de Riga qui ont arraché une deuxième extension grâce à Kyle Allman (21 points), aucune des deux équipes ne parvenant à marquer pendant plus de deux minutes. Une deuxième prolongation qui a fait le bonheur de la SIG qui s’imposer de sept longueurs (101-94 a2p) et de assure sa place en phase finale de la Ligue des Champions.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE E

5eme journée

Mardi 12 janvier 2021

Peristeri - Rytas Vilnius : 81-74



Mercredi 13 janvier 2021

Strasbourg - VEF Riga : 101-94 (a2p)



Classement du Groupe E

1- Strasbourg 9 points

2- VEF Riga 8

3- Peristeri 7

4- Rytas Vilnius 6