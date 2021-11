Ligue des Champions (J4) : Tombeur de Malaga, Dijon prend sa revanche

Dijon a réalisé un beaucoup sur son parquet du Palais des sports Jean-Michel Geoffroy. Nettement dominés par Malaga lors de la 3eme journée de la saison régulière de la Ligue des Champions, les joueurs de Nenad Markovic ont pris une belle revanche. Le 6-0 signé par Gavin Ware (20 points, 6 rebonds) dès les premiers instants de la rencontre a donné le ton. Ne marquant que deux points en un peu plus de quatre minutes grâce à Micheal Eric (12 points, 9 rebonds), le club espagnol a totalement manqué son entame et a mis beaucoup de temps avant de se remettre à flot. En effet, menés de six points au terme du premier quart-temps, les joueurs de Fotios Katsikaris n’ont pu revenir à hauteur de la JDA qu’en tout début de deuxième quart-temps mais sans jamais parvenir à passer devant et sans jamais être dans une position aussi favorable pendant le reste de la rencontre. Un 20-6 a permis à Dijon de s’offrir de la tranquillité et une avance de quinze longueurs à la pause.

Dijon a tenu la barre

Dos au mur pour éviter une première défaite à l’échelle continentale cette saison, les coéquipiers de Dario Brizuela (17 points) ont serré le jeu au retour sur le parquet. Toutefois, leurs efforts n’ont permis que de réduire l’écart à quatre points… avant que la JDA ne remette un coup de collier avec un 8-1 afin d’atteindre le dernier quart-temps avec un matelas de onze longueurs. Dix dernières minutes qui peuvent se décomposer en deux parties. Tout d’abord, les Dijonnais ont contrôlé sous l’impulsion de David Holston (19 points, 9 passes). Le résultat a été une avance de 17 unités avec un peu moins de cinq minutes à jouer. Cinq dernières minutes qui ont été moins flamboyantes pour les Bourguignons, qui ont vu Malaga faire le forcing pour revenir mais qui échouent au buzzer à dix points (78-68). Avec cette deuxième victoire en quatre journées dans une journée marquée par le licenciement de Sek Henry, Dijon revient à une unité de Malaga, qui n’est désormais plus invincible en Ligue des Champions.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE C

4eme journée

Mardi 16 novembre 2021

Dijon - Malaga : 78-68



Mercredi 17 novembre 2021

17h00 : Nizhny Novgorod - Lavrio



Classement du Groupe C

1- Malaga 7 points

2- Dijon 6

3- Lavrio 5

4- Nizhny Novgorod 3