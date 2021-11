Ligue des Champions (J4) : Strasbourg de nouveau battu

Crocker n'a pas suffi

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE F

4eme journée

Strasbourg

Classement du Groupe F

Strasbourg 6

Deux de chute pour Strasbourg. Ce mercredi soir, à l'occasion de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions de basket masculin,. La première, contre ce même adversaire, était alors intervenue dans son antre du Rhénus Sport de Strasbourg, le 26 octobre dernier (74-76). Le quatrième de la dernière édition n'a jamais réussi à mener dans cette nouvelle rencontre, malgré une égalisation intervenue en toute fin de troisième et avant-dernier quart-temps (60-60).Cela n'a donc évidemment pas été suffisant, face à des locaux qui ont compté jusqu'à 14 unités d'avance dans le premier quart-temps (27-13), 13 dans le deuxième (46-33), 9 dans le troisième (46-37, 49-40, 55-46) et 14 dans le quatrième et dernier (85-71)., meilleur marqueur de la rencontre, et ses 22 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Une belle occasion de manquée, dans la mesure où, en cas de victoire, la SIG se serait alors emparée de la première place du groupe F. Au lieu de cela, les Strasbourgeois se retrouvent donc en deuxième position, avec deux victoires pour désormais également deux défaites.Gaylor Curier (3 points), Matt Mitchell (5 points), Ike Udanoh (6 points), Jaromir Bohacik (4 points), Léo Cavalière (8 points), Tony Crocker (22 points), Yannis Morin (12 points), John Roberson (15 points).: 85-75Filou Oostende - BC KalevFilou Oostende 4BC Kalev 4Le premier de chaque groupe se qualifie pour le deuxième tour. Les équipes classées 2eme et 3eme disputeront des barrages au meilleur des trois matchs.