Ligue des Champions (J4) : Premier succès européen pour Cholet

Un mois après avoir enchaîné trois défaites de suite en Ligue des Champions, Cholet s’est réveillé. Pour lancer la phase retour, sur leur parquet de La Meilleraie, les joueurs d’Erman Kunter ont signé leur premier succès sur la scène européenne cette saison aux dépens de l’AEK Athènes, qui était invaincu jusque-là. Alors que l’entame de match a vu les deux équipes rester au contact, c’est bien Cholet qui a creusé le premier écart, menant de neuf longueurs en toute fin de premier quart-temps. Mais, après avoir poussé la barre jusqu’à dix points, les Choletais ont baissé de pied. Emmené par Keith Langford (22 points) et Yanick Moreira (19 points, 12 rebonds), les Athéniens ont progressivement réduit l’écart pour conclure le deuxième quart-temps par un 8-0 afin de mener de trois longueurs au moment de revenir aux vestiaires.

Cholet a su très bien fini

Cet avantage, l’AEK Athènes a su le conserver tout au long du troisième quart-temps, comptant huit longueurs d’avance à deux minutes et demie de la pause. C’est alors que Cholet, grâce notamment à Vafessa Fofana (22 points, 6 rebonds), a signé un 7-0 pour aborder les dix dernières minutes avec un seul point de retard. Les joueurs du Cholet Basket ont entamé tambour battant cette dernière période pour prendre dans un premier temps quatre longueurs d’avance. C’est finalement un 8-0 qui a mis le club tricolore en position de l’emporter. La trop timide réaction des Grecs dans les dernières secondes a scellé la victoire choletaise de neuf longueurs (79-70). Un succès qui permet à Cholet de continuer à croire en une qualification pour la suite de la Ligue des Champions.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE C

7eme journée - Mardi 15 décembre 2020

Cholet - AEK Athènes : 79-70

18h30 : Tsmoki Minsk - Hapoel Holon



Classement du Groupe C

1- AEK Athènes 6 points

2- Tsmoki Minsk 5

3- Cholet 5

4- Hapoel Holon 4