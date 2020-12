Ligue des Champions (J3) : Revenu de loin, Limoges s'incline à Ankara

Limoges a cru à un retour du diable vauvert. En déplacement sur le parquet du TT Ankara, les joueurs de Mehdy Mary ont cédé dans le « money time » pour un deuxième revers consécutif en Ligue des Champions. L’entame de match a vu les deux équipes se jauger et aucune des deux prendre une marge solide dans les dix premières minutes de jeu. Mais, sous l’impulsion de Sam Dekker (18 points, 6 rebonds), le TT Ankara a creusé l’écart pour prendre d’abord neuf points d’avance puis aborder les dernières secondes de la première mi-temps avec un écart de douze longueurs. Un ultime tir à trois points de Nicolas Lang (16 points) a permis au CSP de repasser sous la barre des dix points de retard à deux secondes du buzzer.

Limoges y a cru

Si les Limougeauds ont fini la première moitié du match sur un temps fort, c’est un temps faible qu’ils ont connu au retour sur le parquet de l’Ankara Arena. C’est un 7-0 que le club turc a fait subir à son adversaire pour se construire une avance de seize longueurs, plus grand écart du match. Mais il en fallait plus pour décontenancer le CSP. Sans paniquer, les coéquipiers de Phil Scrubb (21 points, 7 passes) sont restés autour des dix points de retard avant d’accélérer le tempo dans les cinq dernières minutes. Grâce à un 10-0, les Limougeauds ont pris cinq longueurs d’avance avec un peu moins de trois minutes à jouer. Mais cet avantage n’a pas tenu car le TT Ankara a fini le match en boulet de canon avec un 8-0 qui en scellé le sort. Les Turcs s’imposent de trois longueurs (76-73) et infligent au CSP un deuxième revers qui met le club tricolore en position délicate pour la suite de la compétition.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE G

3eme journée

Mercredi 9 décembre 2020

TT Ankara - Limoges : 76-73



Mardi 22 décembre 2020

18h00 : Igokea - Hapoel Jérusalem



Classement du Groupe G

1- TT Ankara 5 points

2- Limoges 4

3- Igokea 3

4- Hapoel Jérusalem 3