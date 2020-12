Ligue des Champions (J3) : Nette victoire pour Strasbourg

Strasbourg repart de l’avant. Restant sur une courte et rageante défaite à domicile contre le Lietuvos Rytas, la SIG a signé un deuxième succès en trois matchs de Ligue des Champions à l’occasion de la réception de Peristeri. Toutefois, si l’entame a été accrochée, ce sont bien les joueurs du club grec qui ont su mettre un coup d’accélérateur en fin de premier quart-temps avec un 8-0 qui a permis aux coéquipiers de Terran Petteway (16 points) de prendre une marge de six longueurs. Toujours devant au score en début de deuxième quart-temps, les joueurs d’Argirios Pedoulakis ont toutefois permis aux Strasbourgeois de rester au contact et, grâce à un tir à trois points signé Jaromir Bohacik (21 points, 5 rebonds), de compter deux points d’avance au retour aux vestiaires.

Strasbourg a fait craquer Peristeri

Si Peristeri a donné des gages dans la première moitié du match, ils se sont vite dissipés au retour sur le parquet du Rhénus. En six minutes, les Grecs n’ont pu marquer que quatre points contre quinze aux Strasbourgeois qui se sont envolés au score pour compter douze longueurs d’avance à dix minutes du terme de la rencontre. La tendance ne s’est pas inversée durant le dernier quart-temps avec une défense de la SIG qui n’a laissé que treize points à Peristeri alors que l’attaque menée par DeAndre Lansdowne (12 points) a continué de mettre les Grecs au supplice. Au final, Strasbourg s’impose de 20 longueurs (77-57) et se replace dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE E

8eme journée - Mardi 8 décembre 2020

Strasbourg - Peristeri : 77-57

Rytas Vilnius - VEF Riga : 81-85



Classement du Groupe E

1- Strasbourg 5 points

2- VEF Riga 5

3- Peristeri 4

4- Rytas Vilnius 4