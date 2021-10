Ligue des Champions (J2) : Vainqueur de Nizhny Novgorod, Dijon retrouve des couleurs

Dijon relève la tête. Battu de peu par Lavrion pour son entrée en lice dans la Ligue des Champions, la JDA a répondu avec un succès sur son parquet aux dépens de Nizhny Novgorod. Mais l’entame a été particulièrement laborieuse pour des Dijonnais qui ont vu les coéquipiers de Rolands Freimanis (16 points) prendre leurs aises en Bourgogne. En effet, c’est avec un retard de quatorze points que Dijon a conclu le premier quart-temps. Toutefois, la donne a immédiatement changé une fois le deuxième quart lancé. Ne laissant Nizhny Novgorod marquer que quatre points en quasiment huit minutes, la JDA a inversé la tendance. Infligeant un 20-4 à leurs adversaires, les coéquipiers de Gavin Ware (18 points, 6 rebonds) ont pu repasser devant et même atteindre la mi-temps avec l’avantage au tableau d’affichage, toutefois limité à une seule petite longueur.

Dijon a eu du répondant

Au retour sur le parquet, les joueurs de Zoran Lukic ont essayé de retrouver l’allant qui était le leur dans le premier quart-temps. Mais Dijon était fermement entré dans son match. Si les Russes sont revenus à deux points dès le retour sur le parquet, la JDA a immédiatement remis de l’intensité pour atteindre la barre des dix points d’avance pour la première fois de la rencontre. Un ascendant confirmé à l’entame des dix dernières minutes, atteinte avec un avantage de onze longueurs pour les protégés de Nenad Markovic. Dix dernières minutes durant lesquelles les Dijonnais n’ont pas pu s'appuyer sur un bon matelas au score. Nizhny Novgorod a pu se rapprocher à quatre points mais une fin de rencontre mieux gérée permet à la JDA de s’imposer de quatorze points (89-75) et de lancer sa saison européenne.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE C

2eme journée

Mardi 19 octobre 2021

Dijon - Nizhny Novgorod : 89-75



Mercredi 20 octobre 2021

20h30 : Malaga - Lavrion



Classement du Groupe C

1- Dijon 3 points

2- Malaga 2

3- Nizhny Novgorod 2

4- Lavrion 2