Ligue des Champions (J10) : L'Elan Béarnais toujours vivant

Pau est toujours en vie en Ligue des Champions ! En battant Wloclawek 85-77 ce mardi pour son premier match depuis le 27 décembre, l'Elan a conservé ses chances de qualification pour les huitièmes de finale, même si elles sont infimes, puisque les Béarnais comptent deux victoires de retard sur la quatrième place qualificative, alors qu'il ne reste plus que quatre journées à disputer. Il a fallu attendre le milieu du troisième quart-temps pour voir Pau créer l'écart. Car avant, les Béarnais ont été bien pris par les Polonais, même si leur avance n'a pas dépassé les cinq points (28-33, 17eme).

Dentmon et Dramé ont brillé

Grâce à un 7-0, Pau a pu repasser devant avant la mi-temps avant de signer un 9-0 au milieu du troisième quart (58-47, 25eme), qui lui a permis de respirer un peu. L'Elan a bien géré la fin de match et n'a pas vraiment laissé d'espoir à Wloclawek, malgré les 25 points de Ricky Ledo. Côté palois, Justin Dentmon termine lui aussi avec 25 points (8/17 aux tirs), 5 passes et 4 rebonds, alors qu'Ousmane Dramé a signé un gros double-double : 15 points et 17 rebonds ! L'Elan stoppe donc sa série de quatre défaites en BCL, mais la moindre défaite est désormais interdite. Prochain rendez-vous : contre Burgos (3eme) mardi prochain.



Les marqueurs béarnais : Cornelie (3), Dentmon (25), Dramé (15), Moore (9), Stojanovski (10), Cavalière (3), Daval-Braquet (2), Diawara (7), Ibekwe (11)