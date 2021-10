Ligue des Champions (J1) : Dijon chute d'entrée

Nos joueurs se font piéger en Grèce pour le premier match de #BasketballCL. La victoire n'était pas loin.

La saison est encore longue avec justement un autre déplacement important ce dimanche sur le terrain de l'@LDLCASVEL, pour le compte de la #BetclicELITE cette fois.



Lavrio n'avait déjà que deux longueurs d'avance à la pause

Un match indécis jusqu'au bout. Finalement, ce mardi soir, à l'occasion de la 1ere journée du groupe C de la Ligue des Champions de basket masculin, Dijon s'est incliné sur le parquet des Grecs de Lavrio (65-63), au Sports Center Lavrio. Une rencontre qui n'a eu de cesse d'être serrée, jusqu'aux toutes dernières secondes. Du côté des locaux, quatre hommes ont terminé à dix points ou plus. On retrouve, tout d'abord, le meilleur marqueur de sa formation mais également meilleur marqueur de cette rencontre : l'Américain Tyson Carter (15 points, 3 rebonds, 4 passes décisives). Suivent ensuite le Grec Dimitris Kaklamanakis (13 points, 9 rebonds, 1 passe décisive), l'Américain Kenny Goins (10 points, 6 rebonds) et le Grec Vasileios Mouratos (10 points, 4 rebonds, 3 passes décisives).: Simon Chase, qui termine meilleur marqueur de son équipe (15 points, 8 rebonds, 2 passes décisives), suppléé par Rashard Kelly (14 points, 8 rebonds, 2 passes décisives) et par David Holston (13 points, 3 rebonds, 2 passes décisives).Dans une rencontre où les deux formations se sont rendu coup pour coup, Dijon a marqué les premiers points, avant que Lavrio ne prenne les commandes dans ce premier quart-temps, pour ne plus les lâcher (16-14). Une dynamique qui s'est ensuite poursuivie dans la deuxième période, sans que l'écart n'aille, toutefois, au-delà des six points (24-18, 26-20).De retour des vestiaires, les Dijonnais sont ensuite repassés devant, pour la première fois. Là encore, l'écart n'a pas été assez conséquent (35-40). Et c'est tout naturellement que Lavrio a ensuite repris son bien, avant la quatrième et dernière période (44-43). Dans cet ultime quart-temps, les deux formations ont repris, chacune leur tour, les commandes. A quelques secondes du terme, elles étaient encore à égalité (63-63), avant que les Grecs n'aient donc finalement le dernier mot (65-63).