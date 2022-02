Ligue des Champions (H/Top 16) : Dijon se relance

Après une semaine dernière marquée par les défaites contre Ludwigsburg pour la première journée du Top 16 de la Ligue des Champions et contre Bourg-en-Bresse en Betclic Elite, Dijon a bien entamé cette première semaine de février, avec une victoire 78-66 sur l'Hapoel Holon qui lui permet de prendre provisoirement la tête du groupe I. Les Dijonnais ont attendu la deuxième mi-temps pour faire la différence, mais l'essentiel est assuré. A la fin du premier quart, ce sont en effet les Israéliens qui menaient 16-22. Ils ont encore mené tout au long du deuxième quart, mais la JDA a fait son retard petit à petit, pour atteindre la mi-temps en étant seulement menée 31-32. Le troisième quart a été très serré, avec les deux équipes qui sont passées devant tour à tour, mais à trois minutes de la fin du quart, Dijon a accéléré, pour passer de 46-47 à 56-49 , grâce notamment à deux tirs longue distance de Chase Simon et Robin Ducoté.

Kelly précieux pour la JDA

La différence était faite et dans le dernier quart, le club français n'a plus été inquiété et son avance a même grimpé jusqu'à +12 (69-57), avant de descendre un peu (69-62) et de remonter à +12 à la fin, sur un dernier layup de Rashard Kelly. L'ailier de 26 ans termine meilleur marqueur dijonnais avec 20 points, mais aussi 10 rebonds au compteur. Mercredi prochain, la JDA se rendra à Galatasaray pour tenter de remporter un deuxième match dans ce Top 16. Rappelons que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Mercredi, l'autre club français en lice, Strasbourg, recevra Tenerife.



Les marqueurs dijonnais : Carrington (13), Kelly (20), Simon (15), Holston (15), Ducoté (5), Alingue (2), Ware (8)