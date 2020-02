Ligue des Champions (H/J14) : Pau termine sur une défaite

Défaite des Palois qui se seront battus jusqu'au bout. Fin de la saison européenne pour l'Elan (5 victoires,9 défaites) Retour de la #JeepELITE dans seulement 48h avec la rencontre 🆚 @JLBourgBasket

Cheikh Mbodj 13 pts, @JustinDentmon 13#ELANation #BasketballCL pic.twitter.com/mspHRA3uKR

— Elan Béarnais (@EBPLO) February 5, 2020

Pour Pau, il était temps que cela se termine. Ce mercredi soir, pour la 14eme et dernière journée du groupe B de la Ligue des Champions de basket masculin, l'Élan Béarnais s'est incliné, pour la neuvième fois de cette campagne européenne, sur le parquet de Bandirma (81-66), après avoir également perdu le match aller du 3 décembre dernier (76-96). Deux matchs en un., mais l'écart était finalement trop conséquent. Hormis le début de rencontre (2-4), Pau n'a plus jamais mené au score. L'écart maximal est monté jusqu'à 22 points (40-18, 45-23, 48-26), avant d'atteindre définitivement les +15 (81-66), après avoir été de +21 à la pause (47-26).Au classement, Bandrima, quatrième, verra la phase finale et les huitièmes de finale, au contraire donc de Pau (cinq victoires - neuf défaites), qui termine à la septième place, avec 19 points.