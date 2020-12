Ligue des Champions (H) : Strasbourg se rapproche du tour principal

Un 3 points décisif de Jefferson dans le money-time



🏀 4ème journée de #BasketballCL

La SIG Strasbourg s'impose face à @peristeribc sur le score de 76-79 et conforte sa place en tête du groupe E (3V/1D) #gosig #PERSIG @BasketballCL



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) December 22, 2020

Les marqueurs strasbourgeois

Avec seulement huit joueurs, Strasbourg est allé s'imposer sur le parquet de Peristeri (76-79).. Avec trois succès en quatre journées, le pensionnaire de Jeep Elite est presque assuré de se qualifier pour le prochain tour.Comme lors du match aller gagné au Rhénus il y a deux semaines, les hommes de Lassi Tuovi ont été meilleurs. Ils ont mené au score pendant 38 minutes. Mais ça n'a pas empêché une petite frayeur en fin de match. Alors que l'écart atteignait les 20 unités dans le troisième quart-temps, les deux formations se sont retrouvées à égalité à 43 secondes de la fin. La profondeur de banc a failli profité aux Grecs mais Brandon Jefferson a inscrit le shoot décisif.Les trois points qui ont fait la différence à la fin du match. Avant le meneur américain, c'est le duo Ishmail Wainright - Bonzie Colson qui avait porté les Alsaciens. Ils ont marqué respectivement 18 et 20 points. Suffisant pour repousser les hommes d'Argirios Pedoulakis. Cinq d'entre-eux ont pourtant marqué 12 points ou plus. Marvin Jones a même terminé en double-double mais les Strasbourgeois étaient tout simplement meilleurs. Ils ne sont plus qu'à une victoire d'une qualification pour le tour principal de la Ligue des Champions. Dès le 13 janvier avec la réception de Riga, les Sigmen auront la possibilité de terminer le travail.: Jefferson (9), Cavalière (5), Lansdowne (12), Izundu (4), Bohacik (7), Maille (4), Wainright (18), Colson (20)