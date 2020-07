Ligue des Champions (H) : Le tirage au sort

Dijon, comme on se retrouve...



🚨 Here are the 4 groups of the #BasketballCL Regular Season!

— Basketball Champions League (@BasketballCL) July 15, 2020

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions masculine 2020/2021 (5eme édition), effectués ce mercredi midi au siège de la FIBA, a réservé des fortunes diverses à nos trois représentants. Grand perdant de ce tirage,, les Italiens du Fortitudo Bologne ou encore les Israéliens de l'Hapoel Holon. L'AEK fera en premier lieu figure d'épouvantail pour les Vendéens dans la mesure où les Grecs, qualifiés pour les quarts de finale, étaient encore en course cette saison au moment où la FIBA a interrompu définitivement la compétition en raison de la pandémie de Covid-19. En 2018, rien n'avait pu les arrêter en revanche, et le club athénien était devenu le deuxième de l'histoire à inscrire son nom au palmarès.Lauréats de l'épreuve en 2017, les Espagnols avaient atteint la finale deux ans plus tard. Ils feront de nouveau partie des grands favoris pour le titre.Sacré, de son côté, en Europe Cup l'année dernière, Sassari (Italie) se dressera également sur la route de la SIG.Retrouvailles également au programme pour les Strasbourgeois avec les Turcs du Galatasaray, qui leur avaient joué un vilain tour en finale de l'Eurocup en 2016, ainsi qu'avec Vilnius, treize ans après le quart de finale de Coupe ULEB entre la SIG et le club lituanien (victoire 80-73 de Strasbourg).La JDA retrouvera néanmoins elle aussi d'anciennes connaissances, tels Nymburk, Novgorod, Szombathely et surtoutPour sa première participation, le CSP se frottera quant à lui à l'Hapoel Jerusalem (Israël), Ostende (Belgique), Turk Telekom (Turquie), Burgos (Espagne), Brindisi (Italie), Darussafaka (Turquie). Les Limougeauds, tombés dans le groupe 6, seront également opposés au vainqueur des confrontations entre Igokea (Bosnie), Cluj (Roumanie), le Sporting (Portugal) et Fribourg (Suisse).