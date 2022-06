Ligue des Champions (H) : Barcelone sacré pour la deuxième fois consécutive

Un véritable exploit. Ce dimanche, du côté de la Lanxess Arena de Cologne, le FC Barcelone a conservé son titre de champion d'Europe de handball masculin, après s'être imposé en finale de la Ligue des Champions, face aux Polonais du Vive Kielce, au terme de la séance de tirs au but (37-35 (32-32)). Une finale serrée du début jusqu'à la fin. Sous la houlette notamment d'un excellent Gomez, auteur d'un total de neuf buts, les Barcelonais ont pris les choses en mains directement, après avoir encaissé le premier but. Dans la première période, l'écart n'a pourtant jamais été conséquent ni au-delà de +3 (5-2, 6-3, 7-4, 8-5, 9-6, 10-7). A la pause, seule une petite unité séparait alors les deux formations (14-13). Le second acte fut tout aussi serré, voire même plus. Pendant ces trente dernières minutes de jeu, ce ne fut qu'un mano a mano, où ni les Catalans, avec qui évoluent les Français Fabregas (un but), Mem (cinq buts), N'guessan (cinq buts) et Richardson (deux buts), ni les Polonais n'ont alors réussi à prendre plus d'une longueur d'avance.

Kiel finit troisième

Mais, à l'arrivée et à l'issue de ces 60 premières minutes de jeu, les Polonais, avec qui évoluent notamment les Français Nahi et Tournat, deux buts chacun, avaient remis les pendules à l'heure (28-28), bien emmenés notamment par les Dujshebaev, Karalek, Kulesh, Moryto et Vujovic, qui terminent tous à quatre buts. Rebelote en prolongation, que les deux formations ont ainsi bouclé, à égalité (32-32). Avant cette terrible séance de tirs au but, qui a ainsi tourné à l'avantage de Barcelone (37-35). Jamais depuis l'instauration du Final Four, soir lors de la saison 2008-09, une formation n'avait alors réussi à conserver son titre. Dans son histoire, le Barça compte désormais un total de onze Ligues des Champions. A noter que la formation qui termine troisième de cette édition est allemande. Il s'agit de Kiel, qui a également été jusqu'à la séance de tirs au but (37-35) pour venir à bout des Hongrois de Veszprem.