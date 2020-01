Ligue des Champions : Dijon y est presque

Si Strasbourg et Pau auront besoin d'un petit miracle pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, tout va bien en revanche pour Dijon ! La JDA, actuelle troisième de Jeep Elite, est allée s'imposer 84-77 sur le parquet du PAOK Salonique, avant-dernier du championnat grec, lors de la 11eme journée de la saison régulière, et a fait un très grand pas vers les quarts de finale. Cette rencontre a été riche en rebondissements ! Si les Grecs ont dominé le début du match (22-15, 7eme), Dijon est revenu assez rapidement et à la mi-temps, la JDA menait 44-41. A la reprise, les Dijonnais ont enchaîné avec un 12-0, mais les PAOK a réussi à égaliser, lui aussi grâce à un 12-0, pour porter le score à 60-60 à la fin du troisième quart-temps. Tout s'est donc joué dans le dernier quart, où les deux équipes n'ont pas réussi à créer d'écart pendant 8'20 (77-76), avant que Dijon ne signe un incroyable 7-0 pour finir, grâce à un panier à 3 points de Rasheed Sulaimon, puis cinq points de David Holston. Ce ne sont pourtant pas eux qui ont terminé meilleurs marqueurs dijonnais, puisque Lamonte Ulmer et Alexandre Chassang ont chacun inscrit 15 points. Grâce à ce huitième succès, Dijon compte trois victoires d'avance sur le cinquième. Une victoire contre Saragosse la semaine prochaine lui ouvrirait définitivement la porte des quarts de finale.



Les marqueurs dijonnais : Solomon (10), Sulaimon (12), Leloup (3), Holston (8), Kulvietis (6), Ulmer (15), Loum (6), Chassang (15), Julien (9)