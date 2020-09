Ligue des Champions : Dijon verra le Final 8 !

Cela a pris du temps, mais Dijon verra bien les quarts de finale de la Ligue des Champions ! Plus de six mois après avoir gagné le match aller 88-73 contre Nizhny Novgorod et perdu le match retour 88-79, la JDA a remporté le match d'appui 75-67 ce mercredi dans son Palais des Sports où 2000 personnes avaient pu prendre place. Les Dijonnais ont attendu le dernier quart-temps (21-12) pour faire la différence dans ce match très serré, mais l'essentiel est assuré avec cette qualification pour le Final 8 d'Athènes. A la fin du dernier quart, le score était de 55-54 en faveur des Russes (35-32 pour Dijon à la mi-temps), mais les Bourguignons ont su trouver les ressources pour arracher la victoire. Ils ont d'abord signé un 7-0 pour mener 61-55, avant d'encaisser un 6-0 pour ne plus mener que 67-65 à 2'14 de la fin, mais ont fini par un 11-8 pour conclure cette partie sans trop trembler.

Et maintenant, Ankara !

La JDA pourra dire merci à son duo David Holston - Alexandre Chassang, auteurs de 20 points chacun. Mais en quarts de finale, contre Ankara, il faudra perdre moins de ballons (20 ce mercredi !). La rencontre se déroulera le 30 septembre dans la salle de l'AEK Athènes (Hapoel Jerusalem - Burgos, Saragosse - Tenerife et Nymburk - AEK Athènes seront les autres quarts), ce qui signifie que les matchs de Jeep Elite contre Roanne et Châlons-Reims seront reportés. Et dès le 13 octobre, Dijon disputera l’édition 2020-21 de la Ligue des Champions, avec dans son groupe Saragosse, Nymburk, Szombathely (Hongrie), Nizhny Novgorod, Lublin (Pologne), Bursa (Turquie) et un club issu d’un barrage.



Les marqueurs dijonnais : Johnson (8), Simon (11), Vanwijn (4), Alingue (6), Holston (20), Chassang (20), Galliou (1), Julien (5)