Quatre équipes françaises avaient participé à la phase de poules de la Ligue des Champions (la troisième Coupe d'Europe dans la hiérarchie continentale) l'an passé, elles ne seront que trois la saison prochaine. Mais ce sont des habituées ! Strasbourg, qui avait participé au Final Eight en mai dernier et avait pris la quatrième place, avant de perdre en demi-finale de Jeep Elite, sera là, tout comme Dijon, éliminé en première phase de poules la saison passée, mais brillant en championnat, terminé en tant que vice-champion de France derrière l'ASVEL, et Le Mans (quart de finaliste du championnat et non-européen en 2020-21), qui entrera au deuxième tour préliminaire. La SIG et la JDA ont découvert ce mercredi le nom de leurs adversaires en phases de poules. Strasbourg a été placé dans le groupe F est sera opposé aux décuples champions de Belgique d'Ostende (éliminés en première phase de poule de Ligue des Champions l'an passé), aux Turcs de Bursa, quarts de finaliste de leur championnat et éliminés lors de la deuxième phase de poules de la Ligue des Champion, et au vainqueur d'un barrage qui aura lieu en septembre.

Malaga et Novgorod pour Dijon

Quant aux vice-champions de France, ils ont hérité, au sein du groupe C, des vice-champions de Grèce de Lavrio (qui ne jouaient pas en Coupe d'Europe l'an passé), des Russes du Nizhny Novgorod (quarts de finaliste de la Ligue VTB et de la Ligue des Champions) et des Espagnols de Malaga, onzièmes de Liga et éliminés lors du Top 16 de l'Eurocoupe (la deuxième Coupe d'Europe). La première journée de cette phase de poules est prévue pour les 5 et 6 octobre. Le Mans fera son entrée au deuxième tour préliminaire à la mi-septembre, contre l'Hapoel Eilat (Israël) ou Perm (Russie), puis affrontera SC Prometey (Ukraine), le Levski Sofia (Bulgarie) ou Opava (République tchèque) au troisième en cas de victoire, avant d'être placé dans le groupe A avec Tenerife (Espagne), Sassari (Italie) et Ludwisbourg (Allemagne) en cas de nouvelle qualification.

Nouvelle formule

La formule a changé par rapport à la saison passée. En effet, les équipes classées en tête de chaque groupe se qualifieront directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées deuxième et troisième s’affronteront en play-in, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. La phase des huitièmes de finale sera composée de 16 clubs (les 8 équipes classées premières de la saison régulière et les 8 vainqueurs de la phase de play-in). Ils seront divisés en 4 groupes de 4 clubs chacun avec des affrontements en matchs à domicile et à l’extérieur, de fin janvier à mars. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, qui se joueront sur une série au meilleur des trois matchs au cours du mois d’avril, avec l’avantage à domicile pour les équipes classées premières. Les quatre vainqueurs se qualifieront pour le Final Four.



LIGUE DES CHAMPIONS 2021/22

Phase de poules

Groupe A : Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA), Lenovo Tenerife (ESP), MHP Riesen Ludwigsburg (ALL), Vainqueur du barrage 4

Groupe B : Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (POL), BAXI Manresa (ESP), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Pinar Karsiyaka (TUR)

Groupe C : JDA Dijon (FRA) , Lavrio Megabolt (GRE), Nizhny Novgorod (RUS), Unicaja Malaga (ESP)

Groupe D : AEK (GRE), Falco Szombathely (HON), VEF Riga (LET), Vainqueur du barrage 2

Groupe E : ERA Nymburk (RTC), Galatasaray (TUR), Igokea (BOS), PAOK Salonique (GRE)

Groupe F : Filou Oostende (BEL), SIG Strasbourg (FRA) , Tofas Bursa (TUR), Vainqueur du barrage 3

Groupe G : Darussafaka Tekfen Istanbul (TUR), Hapoel Unet-Credit Holon (ISR), Happy Casa Brindisi (ITA), Vainqueurdu barrage 1

Groupe H : Besiktas Icrypex Istanbul (TUR), EWE Baskets Oldenburg (ALL), Hereda San Pablo Burgos (ESP), Rytas Vilnius (LIT)