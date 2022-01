Ligue des Champions : Dijon qualifié pour le Top 16

Dijon bousculé mais pas renversé



𝐈𝐋𝐒 𝐋'𝐎𝐍𝐓 𝐅𝐀𝐈𝐓 ! 🤩

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS

Barrage de qualifications pour le Top 16

Match retour - Vendredi 21 janvier 2022

Riga (LET) - Dijon : 79-83 (aller : 77-84)

>>> Dijon qualifié

Déjà vainqueur de Riga au match aller (84-77) en Bourgogne le 4 janvier dernier,, les cas de Covid au sein des deux équipes depuis ce premier match ayant obligé les organisateurs à reporter cet acte 2 à plusieurs reprises. Un timing qui n'a pas empêché les Dijonnais de l'emporter de nouveau et de valider ainsi leur billet pour le Top 16 à l'issue d'une rencontre une nouvelle fois très serrée entre les deux équipes en dépit du très bon départ des Bourguignons, nettement en tête à l'issue du premier quart-temps (28-20) et toujours devant à la pause (44-37).Grâce à sa victoire contre Riga (79-83), la JDA est qualifiée pour le Top 16 de la @BasketballCL . Solides en défense et appliqués, les Dijonnais retrouveront Ludwisbourg 🇩🇪, Galatasaray 🇹🇷 et Holon 🇮🇱 au prochain tour. #MyJDA — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) January 21, 2022 Riga, contraint de l'emporter pour s'offrir un match d'appui sur le parquet de la JDA, a bien tenté de réagir ensuite, mais trop timidement pour enrayer la belle mécanique de Rashard Kelly (20 points, 10 rebonds) et de ses coéquipiers, certes bousculés en fin de match mais sans pour autant que les Lettons ne parviennent à inverser la vapeur. David Holston (6 points, 8 passes) et les Dijonnais, une nouvelle fois solides, tiennent leur qualification.