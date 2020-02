Ligue des Champions : Dijon finit en beauté

Quelle claque ! Dijon a infligé une véritable correction à Besisktas pour son 14eme et dernier match de poules de Ligue des Champions. Les deux équipes étaient d'ores et déjà assurées de disputer les huitièmes de finale, mais la JDA a tenu à l'emporter pour finir le plus haut possible dans ce groupe D. Mission plus qu'accomplie avec un succès 88-47 à domicile ! Les Turcs ont tenu pendant un quart-temps (16-13), avant de craquer complètement, d'abord en encaissant un 24-12 dans le deuxième quart-temps, et surtout un incroyable 20-2 dans le troisième ! Ils ont encore subi un 28-20, histoire de boire le calice jusqu'à la lie, dans le dernier quart, et ainsi offrir une spectaculaire victoire à la JDA, troisième de Jeep Elite, qui réussit décidément une très belle saison. Rasheed Sulaimon (20pts), Axel Julien (16pts) et Richard Solomon (15pts) se sont régalés. Grâce à ce succès, Dijon termine donc deuxième de son groupe, et affrontera un troisième en huitièmes de finale, début mars.



Les marqueurs dijonnais : Chassang (6), Leloup (5), Radnic (2), Sulaimon (20), Holston (10), Julien (16), Solomon (15), Ulmer (11), Kulvietis (3)