Ligue des Champions : Dijon écrasé par Saragosse

Dijon n'est plus en tête de la poule D de la Ligue des Champions. La JDA a en effet été battue pour la deuxième fois cette saison par Saragosse et laisse les Espagnols prendre les commandes, à deux journées de la fin de la phase de poules. Les Dijonnais se sont inclinés 73-105 à domicile, mais l'essentiel était fait depuis la semaine dernière pour eux, avec la qualification acquise pour les huitièmes de finale. Les hommes de Laurent Legname ont tenu pendant un quart-temps (22-25), avant de craquer complètement (40-51 à la mi-temps, 55-78 à la 30eme), l'avance des Espagnols grimpant même jusqu'à +34. Le coach dijonnais a rapidement fait tourner son effectif (22min pour Julien, 19min pour Solomon...) mais Rasheed Sulaimon a tout de même eu le temps d'inscrire 19 points en 33 minutes (5/9 à 3 pts). En face, Robin Benzing en a inscrit 32 (8/11 à 3pts) ! Il reste désormais deux matchs à la JDA, contre Bonn (3eme) et Besiktas (4eme), pour finir le plus haut possible et ainsi bénéficier d'un meilleur tirage en huitièmes de finale.



Les marqueurs dijonnais : Dorez (2), Kulvietis (7), Loum (2), Sulaimon (19), Chassang (9), Julien (10), Leloup (12), Solomon (12)