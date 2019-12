Ligue des champions : Défaite cruelle pour Dijon en Hongrie

Dijon se devait de confirmer son succès à Besiktas lors de son déplacement en Hongrie mais les joueurs de Szombathely en ont décidé autrement. Emmenés par Zoltan Perl (15 points), les Hongrois ont largement fait la course en tête dans ces dix premières minutes, menant avec jusqu’à onze points d’avance avant un dernier tir de Rasheed Sulaimon (15 points) pour ramener les Dijonnais à neuf points. Un écart qui n’a pas évolué pendant la première moitié de ce deuxième quart-temps mais, dans l’aspiration de Lamonte Ulmer (25 points), les joueurs de Laurent Legname ont grignoté petit à petit leur retard pour égaliser juste avant la mi-temps. Alexandre Chassang (16 points) a eu une opportunité de mettre la JDA devant au tableau d’affichage au buzzer mais son tir à trois points a manqué la cible, un tir raté dans un secteur où les Dijonnais ont été défaillants (6 tirs réussis sur 32 tentés). Les joueurs de la JDA ont ensuite fait la course en tête pour l’essentiel du troisième quart-temps mais les coéquipiers de Jérémy Leloup (4 points) ont dû se contenter d’un avantage de trois longueurs à dix minutes de la fin du match. Le dernier quart-temps, très tendu et où les défenses ont eu l’avantage, a pourtant vu la JDA mener de cinq longueurs à quatre minutes du terme... mais ça n’a pas suffi. Juvont Reddic (14 points) a ramené les deux équipes à égalité à 37 secondes du buzzer. C’est alors que la nervosité a eu raison des deux camps, les emmenant dans une prolongation. L’indécision est restée maître pendant ces cinq minutes et c’est à deux secondes du terme que le sort du match s’est joué. Après un lancer franc manqué par Zoltan Perl, les Dijonnais ne sont pas au rebond et le ballon revient sur Marko Filipovity (9 points) qui a crucifié la JDA à trois points pour offrir la victoire à Szombathely (82-81 ap). Dijon garde provisoirement la tête de son groupe mais ses poursuivants se rapprochent.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE D

8eme journée

Mardi 10 décembre 2019

Szombathely - Dijon : 82-81 (ap)

Besiktas - PAOK Salonique : 98-83



Mercredi 11 décembre 2019

20h30 : Saragosse - Bonn

20h30 : Brindisi - Neptunas Klaipeda



Classement du Groupe D

1- Dijon 13 points

2- Szombathely 12

3- Bonn 11

4- Neptunas Klaipeda 11

5- PAOK Salonique 11

6- Besiktas 11

7- Saragosse 11

8- Brindisi 10