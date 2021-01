Ligue des Champions : Cholet surclasse Minsk et reste en course pour la qualification

📺 @CB_Officiel secured an 89-71 win over Tsmoki-Minsk that boosts their chances of reaching the Play-Offs! #BasketballCL

Record pour Hrovat et Makoundou

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE C

5eme journée - Mardi 5 janvier 2021

Classement du Groupe C

Cholet y prend goût. Longtemps incapables de débloquer son compteur en Ligue des Champions cette saison, les Choletais avaient obtenu ce fameux premier succès qui s'était longtemps fait désirer, juste avant les fêtes, contre l'AEK Athènes à domicile. Une première victoire qui a visiblement libéré l'équipe des Mauges., où les Choletais s'étaient inclinés au match aller (82-75). Une d'autant plus belle opération pour les joueurs d'Erman Kunter qu'ils ont réussi à reprendre le panier average particulier sur leur adversaire du soir comme ils avaient déjà su le faire contre l'AEK Athènes le 15 décembre dernier. Toutefois, si le grand artisan de cet exploit ce soir-là avait été Vafessa Fofana, mardi soir ce sont Gerry Blakes et Yoan Makoundou qui ont montré la voie à Cholet, en tête du début à la fin (25-20, 21-18, 20-17, 23-16) pour finalement laisser Minsk à 18 longueurs.Meilleur marqueur de la partie devant l'Américain du camp adverse Rob Lowery (22 points), Blakes a compilé 25 points, 4 passes et 3 rebonds, tandis que Makoundou, très en vue lui aussi, a terminé la rencontre avec 18 points et 9 rebonds à son compteur.. Une soirée que n'est pas près d'oublier non plus Gregor Hrovat.Vainqueurs avec la manière des Biélorusses, les Choletais peuvent continuer de rêver des play-offs. Le CB jouera son avenir lors de sa prochaine sortie, le 20 janvier prochain face à l'Hapoel Holon, nouveau leader de la poule. Une troisième victoire de rang serait la bienvenue.- Tsmoki Minsk : 89-71- AEK Athènes : 77-71Cholet 7Tsmoki Minsk 7