Ligue des Champions : Ça sent la fin pour la SIG

La marche semble bien trop haute pour Strasbourg dans ce tour principal de la Ligue des Champions. La SIG, privée de Bonzie Colson, a concédé sa troisième défaite en trois matchs du groupe K, sur le parquet de l'AEK Athènes, l'un des favoris de la compétition, puisqu'il l'a remportée en 2018 et a joué la finale l'an passé. Les Alsaciens se sont inclinés 77-68 au terme d'un match où ils ont résisté pendant un peu plus de trois quarts-temps, avant de craquer. La rencontre a été très serrée, aucune des deux équipes n'ayant jamais compté plus de neuf points d'avance. Strasbourg, auteur d'un très bon début de match, a mené 22-13 en fin de premier quart, mais à la mi-temps, les Grecs étaient déjà revenus à 39-36. L'AEK et Strasbourg sont ensuite passés devant tour à tour, et à 5'48 de la fin, le score était de 64-64. C'est à ce moment-là que les Jaune et Noir ont entamé une série de tir à 3 points qui s'est avérée rédhibitoire : Chrysikopoulos (67-64), Moraitis (70-64), Moses (73-66) ont trouvé la mire et ont creusé l'écart, et la SIG n'est jamais parvenue à revenir. Les Alsaciens doivent donc s'incliner une nouvelle fois, malgré les 14 points de Jaromir Bohacik et les 11 de Brandon Jefferson. Strasbourg occupe la troisième place de son groupe avant de recevoir l'AEK la semaine prochaine, mais le classement est trompeur car les trois autres équipes comptent des matchs en retard.



Les marqueurs strasbourgeois :

BASKET / LIGUE DES CHAMPIONS

Tour principal - 3eme journée

Mardi 16 mars 2021

Mercredi 17 mars 2021

Classement du groupe K

3- Strasbourg, 3pts

Jefferson (11), Cavalière (7), Udanoh (6), Lansdowne (10), Bohacik (14), Maille (10), Wainright (4), Morin (6)- Strasbourg : 77-68Ankara - Novgorod4- Novgorod, 2pts (-2)>>> Les deux premiers sont qualifiés pour les quarts de finale