LFB : Villeneuve d'Ascq prend le meilleur sur Landerneau

Villeneuve d'Ascq a joué à se faire peur face à Landerneau (86-84). Dans le premier match de la neuvième journée de LFB, les Nordistes semblaient se diriger vers une victoire facile avant de voir les Bretonnes revenir. Le Palacium a tremblé mais a pu exulter au moment où le buzzer a retenti. Les filles de Rachid Méziane ont assuré l'essentiel pour gagner et revenir à hauteur de l'adversaire du soir au classement de LFB. Malgré deux premières minutes hésitantes, les Guerrières ont su prendre le match en main. A la fin du premier quart-temps, elles ont pris dix points d'avance. Grâce à l'activité de Lisa Berkani (16 points, 5 passes décisives) et à la justesse offensive de Kaisha Hampton (27 points à 80% aux tirs), les Villeneuvoises creusaient un écart qui a flirté avec les 20 unités avant la pause. Mais les quatre fautes précoces de la meilleure scoreuse du match ont handicapé les championnes de France 2017.

Ashley Bruner a frôlé le triple-double

L'intensité défensive mise par les Bretonnes a aussi changé la physionomie de la rencontre. L'ESBVA a eu du mal à maintenir le cap et les joueuses de Landerneau ont grignoté le retard. Peu à peu, elles ont réussi à revenir au score. Ashley Bruner a joué un rôle important dans ce come-back. En jouant l'intégralité de la rencontre, elle a failli terminer en triple-double : 12 points, 10 rebonds, 7 passes décisives. Et avec elle, Landerneau est revenu à deux petits points de Villeneuve d'Ascq dans la dernière minute. Mais la bascule n'a pas pu être opérée avant le buzzer. Au mental, les Nordistes ont résisté jusqu'au bout pour remporter un succès important dans la course aux play-offs.



BASKET - LFB / 9EME JOURNEE

Jeudi 19 décembre 2019

Villeneuve-d'Ascq – Landerneau : 86-84



Vendredi 20 décembre 2019

20h00 : Nantes - Charnay



Samedi 21 décembre 2019

19h00 : Basket Landes – Lyon ASVEL

20h00 : Hainaut Basket – Bourges

20h00 : Charleville-Mézières – Lattes-Montpellier

20h00 : Roche Vendée – Tarbes