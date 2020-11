LFB : Villeneuve-d'Ascq enchaîne, première victoire à l'extérieur pour Charleville

Première pour Charleville et Saint-Amand



👊 Cette première 𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 à l'extérieur leur tenait à coeur.

Les Flammes valident leur relance en décrochant un précieux succès à Nantes (66-79). Le cinquième cette saison 👌#PassionFlammes 🔥 pic.twitter.com/dadzapn00P

— Flammes Carolo (@FlammesCarolo) November 28, 2020

BASKET - LIGUE FEMININE / 10EME JOURNEE

Vendredi 6 novembre 2020



Samedi 28 novembre 2020

Jeudi 10 décembre 2020

Alors que le leader Basket Landes devra attendre le 10 décembre prochain pour éventuellement reprendre ses distances avec son dauphin nordistes,En voyant les Tarbaises relancer complètement la partie en fin de match alors que Haley Peters (17 points) et Villeneuve-d'Ascq avaient très vite mené de 14 points, les Nordistes se sont certes fait une petite frayeur, mais de courte durée pour celles qui avaient débuté le championnat par deux défaites avant de tout gagner ensuite. Rien ne va plus en revanche pour le double champion de France Lattes-Montpellier.Les joueuses de Thibaut Petit n'ont pourtant pas démérité. Elles ont même pensé en menant d'un point à à une minute de la fin du match qu'elle allait réussir à renouer avec le succès, mais Tiffany Clarke et les Vendéennes, sans pitié, ont eu le dernier mot au même titre, dans le même temps que Saint-Amand, vainqueur à Charnay (73-72) de son premier match cette saison. Première également pour Charleville-Mézières.(79-66). L'incontournable meneuse internationales du club carolomacérien Amel Bouderra (10 points, 9 passes) et Evelyn Akhator, très précieuse elle aussi (16 points samedi) sont pour beaucoup dans cette première victoire ailleurs que dans les Ardennes pour ces Flammes qui restaient sur deux défaites en Loire-Atlantique. Charleville fait un solide troisième.ASVEL Lyon féminin -: 77-82Nantes -: 66-79- Tarbes : 75-70Lattes-Montpellier -: 74-78Charnay -: 72-7320h00 : Basket Landes - Bourges