LFB : Une éventuelle annulation décidée le 28 mars

La saison du championnat de France de basket féminin sera-t-elle annulée après seulement 16 journées (sur 22) de saison régulière disputées ? On le saura le 27 mars. Alors que les 17eme (prévue le 14 mars), 18eme (21 mars) et 19eme journées (28 mars) de LFB ont été reportées pour cause de pandémie de coronavirus, la Fédération française de basket, qui gère ce championnat, ainsi que les championnats masculins à partir de la 3eme division, prendra une décision la semaine prochaine. Son président Jean-Pierre Siutat l’a confié dans une interview à La Dépêche ce jeudi : "Hormis la coupe de France à Bercy (finales initialement programmées les 24-25 avril, ndlr), il n’y a pas d’annulation de compétitions pour le moment. Nous sommes dans une logique de reports mais nous étudions plein de scénarios en consultant, également, les fédérations d’autres pays. (…) Notre bureau fédéral est prévu le 28 mars. On décidera le maintien ou l’annulation de la fin de saison. Au niveau européen, les compétitions de clubs (féminins, ndlr) ont d’ores et déjà été supprimées (Euroligue, Eurocoupe…). » Rappelons que c’est Lyon-ASVEL, champion de France en titre, qui est actuellement leader de LFB, devant Bourges, Charleville-Mézières et Lattes-Montpellier. Pour ce qui est des hommes, les saisons de Jeep Elite et de Pro B sont également suspendues, mais la décision d’annuler ou pas la saison reviendra à la Ligue nationale de basket.