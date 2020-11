LFB : Tous les matchs en retard se disputeront en décembre et janvier

On commence à y voir plus clair dans le calendrier de la saison 2020-21 de Ligue féminine de basket. La LFB a fait savoir ce lundi que tous les matchs qui n'ont pas pu se dérouler depuis le début de la saison en raison de cas de coronavirus dans les équipes auront lieu en décembre et en janvier, en plus des journées déjà prévues. Sept équipes sur douze ont pu disputer sept rencontres depuis le début de la saison, mais trois (et non des moindres !) ont vu leur compteur rester bloqué à cinq : Lyon-ASVEL, Lattes-Montpellier et Bourges. Si tout se passe bien, toutes les équipes auront disputé leurs onze matchs de la phase aller au 30 janvier. Il sera alors temps de disputer la phase retour de façon "normale", si la situation sanitaire le permet, bien sûr. Cette phase retour se disputera entre le 10 février et le 6 avril, mais la formule et les dates des phases finales seront dévoilées ultérieurement, en fonction du nombre de matchs qui auront pu se dérouler d'ici là.



Le calendrier de la fin de la phase aller



Samedi 12 décembre 2020

Lyon – Nantes Rezé (J4) à 18h

Roche Vendée – Charleville-Mézières (J4) à 20h

Landerneau – Bourges (J2) à 20h30



Mercredi 16 décembre 2020

Bourges – Lattes Montpellier (J5) à 20h



Samedi 19 décembre 2020

Villeneuve d’Ascq – Bourges (J6) à 18h

Lyon – Saint-Amand (J2) à 19h

Landerneau – Charnay (J6) à 20h30



Samedi 9 janvier 2021

Villeneuve d’Ascq – Landerneau (J8) à 18h

Lattes Montpellier – Lyon (J8) à 19h

Roche Vendée – Tarbes (J8) à 20h

Nantes Rezé – Saint-Amand (J8) à 20h

Basket Landes – Bourges (J10) à 20h30



Mercredi 13 janvier 2021

Lyon – Villeneuve d’Ascq (J7) à 19h

Saint-Amand – Bourges (J7) à 19h

Charleville-Mézières – Basket Landes (J7) à 20h

Landerneau – Roche Vendée (J7) à 20h30



Samedi 16 janvier 2021

Lattes Montpellier – Tarbes (J7 inversée) à 19h

Charnay – Nantes Rezé (J7) à 20h30



Samedi 23 janvier 2021

Charnay – Lattes Montpellier (J3) à 20h



Mercredi 27 janvier 2021

Tarbes – Bourges (J4) à 20h

Nantes Rezé – Basket Landes (J11) à 20h



Samedi 30 janvier 2021

Villeneuve d’Ascq – Lattes Montpellier (J11) à 18h

Saint-Amand – Charleville-Mézières (J11) à 20h

Landerneau – Tarbes (J11) à 20h

Basket Landes – Lyon (J5) à 20h

Charnay – Roche Vendée (J5) à 20h