LFB (Quarts) : Lyon-ASVEL y est presque

LFB / QUARTS DE FINALE

Matchs aller le mardi 4 mai 2021, matchs retour le samedi 8 mai 2021

Sacré champion de France en 2019, Lyon-ASVEL espère bien réussir le doublé (le titre 2020 n'avait pas été attribué en raison de la pandémie de coronavirus), et le club présidé par Tony Partker a parfaitement entamé ses play-offs, avec une large victoire 121-93 sur le parquet de Charleville-Mézières.Autant dire que les Lyonnaises ont déjà un pied en demi-finale, face à des Flammes en bout de course, qui ont dû faire face à un calendrier démentiel ces dernières semaines (défaite en finale de l'Eurocoupe et de la Coupe de France) et qui n'ont pu aligner que sept joueuses. Les Ardennaises ont pourtant remporté les deux premiers quarts-temps (28-27 puis 28-22), mais elles ont complètement explosé dans le troisième, encaissant un 14-40 ! Lyon-ASVEL a enfoncé le clou dans le dernier quart, remporté 32-23, pour creuser un écart quasi-rédhibitoire en vue du match retour. Si Jaime Nicole Nared a tenu la baraque côté Charleville-Mézières, avec 30 points au compteur, les Lyonnaises ont largement dominé la rencontre et ont pu compter sur les 21 points de Helena Ciak et le gros double-double de Marine Johannes : 19 points et 14 rebonds. Si l'ASVEL se qualifie, elle affrontera Basket Landes ou Roche Vendée en demi-finales.Villeneuve d’Ascq (5) - Lattes Montpellier (4)Charleville-Mézières (7) -(2) : 93-121Roche Vendée (6) - Basket Landes (3)Tarbes (8) -: 0-20 (forfait de Tarbes pour cause de coronavirus)>>> Un résultat nul est autorisé sur ces rencontres. L’équipe qui marque le plus de points sur l’ensemble des deux matchs se qualifie pour le Final 4. En cas d’égalité au point average, il sera disputé autant de prolongations de 5 minutes que nécessaire pour départager les équipes.