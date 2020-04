LFB – Lyon-ASVEL : Marine Fauthoux a signé

Marine Fauthoux fait le grand saut ! Âgée de 19 ans, la meneuse de Tarbes s’est engagée pour la saison prochaine avec Lyon-ASVEL, sacré champion de France 2019 et leader du championnat LFB quand la saison a été arrêtée définitivement la semaine passée pour cause de pandémie de coronavirus. La fille de l’entraîneur de Boulogne-Levallois Frédéric Fauthoux est une grande espoir du basket français. Elle vient de passer deux ans à Tarbes, où elle tournait cette saison à 11 points, 4,7 rebonds et 3,2 passes décisives de moyenne. Elle compte déjà 16 sélections en équipe de France, avec qui elle a décroché la médaille d’argent lors du dernier Euro, et a contribué à la qualification pour les JO de Tokyo lors du TQO de février dernier. « Je suis très content de l’arrivée de Marine à Lyon. Elle fait partie de cette génération en or qu’on espère voir briller pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a beaucoup de créativité et de fraîcheur et je sais qu’elle saura relever le challenge et prendre ses responsabilités avec nous. Et elle pourra bénéficier de l’expérience d’Ingrid, une des meilleures Françaises à ce poste », s’est réjoui le président du club lyonnais Tony Parker.