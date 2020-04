LFB : L’Open LFB disparait

Depuis 2005, la première journée de championnat de basket féminin se déroulait dans le cadre de l’Open LFB. Tous les matchs de la journée avaient lieu sur un week-end au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris, et cela permettait à toutes les équipes de se retrouver sur terrain neutre pour lancer la saison de manière festive. Mais l’Open LFB va disparaître, a annoncé le président de la LFB Philippe Legname à La Nouvelle République des Pyrénées. « C’est une décision prise avec les clubs, pleinement intégrés dans la gestion du championnat, qui s’inscrit dans le cadre de notre plan de développement intitulé LFB 2024. Ce n'est pas à cause de la crise actuelle. »

La finale de la Coupe de France lancera la saison

La première journée de la saison 2020-21 se jouera donc de façon classique, avec six matchs disputés aux quatre coins de la France. Rappelons que la saison LFB 2019-20 a été arrêtée définitivement la semaine passée en raison de la pandémie de coronavirus. Aucun titre de champion n’a été attribué et aucune équipe ne descendra en division inférieure. Le traditionnel Match des Champions, entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, qui se déroulait dans le cadre de l'Open LFB, sera remplacé par la finale de la Coupe de France 2020, entre Bourges et Lyon-ASVEL.