LFB – Lattes-Montpellier : Tchatchouang fidèle aux Gazelles

De retour à Lattes-Montpellier en 2018 (il y avait déjà passé une saison en 2011-12), Diandra Tchatchouang va rester dans l’Hérault au moins jusqu’en 2022. L’ailière internationale française de 28 ans a en effet prolongé son contrat ce jeudi avec le club vice-champion de France et actuel quatrième de LFB. « Diandra est une femme hors du commun à la fois sur un terrain de basket mais aussi en dehors. Elle est professionnelle, généreuse, engagée, charismatique … C’est notre capitaine aujourd’hui et le sera demain. Elle incarne les valeurs du club et j’espère qu’elle restera à nos côtés jusqu’à la fin de sa carrière. Le club s’inscrit dans une continuité et une stabilité pour les années à venir à travers le prolongement de contrat de Diandra », s’est réjoui le président du club Franck Manna., et 5,6 points, 2,5 rebonds et 1,6 passes de moyenne en 25 minutes et 15 matchs disputés en Euroligue.