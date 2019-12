LFB (J9) : Lyon-ASVEL désormais seul en tête

Le champion de France va pouvoir passer les fêtes en étant seul aux commandes de la LFB ! Alors que Lyon-ASVEL et Lattes-Montpellier comptaient le même nombre de victoires (7) avant la 9eme journée de championnat, le club présidé par Tony Parker a pris l'avantage en gagnant 74-61 à Basket Landes, pendant que le BLMA perdait 84-79 à Charleville-Mézières. Après avoir perdu le premier quart-temps 20-19, l'ASVEL a ensuite enclenché la marche avant pour mener 41-36 à la mi-temps, puis a écrasé son adversaire dans le troisième quart (20-8), avant de gérer tranquillement la fin de match. Marine Johannes a fait montre de son talent, avec 15 points et 3 rebonds (mais 7 balles perdues !), alors que du côté des Landaises (privées de Céline Dumerc), les 22 points et 10 rebonds de Miranda Ayim n'ont pas suffi. Elles restent cinquièmes. De son côté, Lattes-Montpellier a été renversé par Charleville-Mézières (8eme), qui semble aller beaucoup mieux. Menées 42-38 à la mi-temps, les Ardennaises ont réussi un troisième quart-temps de feu (29-15) et ont réussi à conserver leur avantage, les Héraultaises ne parvenant pas à réduire l'écart à moins de cinq points. Les cinq joueuses du cinq majeur ardennais ont marqué 12 points ou plus, la palme revenant à Evelyn Akhator et ses 19 points et 10 rebonds (29pts à 5/11 à 3pts, 5rbds et 4pds pour Gabrielle Williams côté héraultais).

Bourges s'est arraché, Tarbes s'est écroulé

Bourges a le même bilan que Lattes-Montpellier à la trêve hivernale, après son succès 73-66 à Saint-Amand (9eme). Les joueuses du Hainaut ont pourtant été devant pendant la majeure partie de la première mi-temps, avant de craquer avant la pause (37-42), puis de reprendre cinq points d'avance au milieu du troisième quart. Mais Bourges a réussi un très bon dernier quart d'heure pour aller chercher cette septième victoire, dans le sillage d'Iliana Rupert (18pts, 5rbds). Aaryn Ellenberg-Wiley termine avec 25 points, 6 rebonds et 4 passes pour Hainaut Basket. Enfin, la Roche-sur-Yon (4eme) a enfoncé Tarbes (10eme) en s'imposant 74-73 après un match au scénario haletant où aucune équipe n'a compté plus de huit points d'avance (36-40, mt). A 2'18 de la fin, Tarbes menait pourtant de sept points (66-73), avant d'encaisser un 8-0 ! Jasmine Bailey et Louice Halvarsson terminent chacune avec 18 points



BASKET - LFB / 9EME JOURNEE

Jeudi 19 décembre 2019

Villeneuve-d'Ascq – Landerneau : 86-84



Vendredi 20 décembre 2019

Nantes - Charnay : 69-80



Samedi 21 décembre 2019

Basket Landes – Lyon ASVEL : 61-74

Hainaut Basket – Bourges : 66-73

Charleville-Mézières – Lattes-Montpellier : 84-79

Roche Vendée – Tarbes : 74-73