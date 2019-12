LFB (J8) : Lyon-ASVEL tient le rythme

Il y a toujours deux leaders en LFB après huit journées ! Lyon-ASVEL a répondu à la victoire de Lattes-Montpellier samedi en s'imposant 79-66 contre Saint-Amand, pour signer une septième victoire, comme le BLMA. Les championnes de France, qui ont mené quasiment de bout en bout, ont creusé l'écart tout au long de la partie, menant 24-21 à l'issue du premier quart, 40-33 à la mi-temps puis 60-45 à la 30eme minute de jeu, avant de relâcher un peu la pression. Helena Ciak termine avec un joli double-double (13pts, 10rbds), alors qu'Aaryn Ellenberg-Wiley a inscrit 23 points pour Hainaut Basket. Mais ce match a surtout été l'occasion de voir un record de précocité s'établir : la Lituanienne Juste Jocyte, âgée de 14 ans et 19 jours, est devenue la plus jeune joueuse à disputer un match de LFB !

Charleville-Mézières renoue avec la victoire

Après cinq défaites de suite en championnat, Charleville-Mézières s’est vengé sur La Roche-sur-Yon ! Les Ardennaises, antépénultièmes de LFB, ont décroché leur deuxième victoire de la saison en s’imposant 89-63 contre les cinquièmes. Menées 21-16 à l’issue du premier quart, les Flammes se sont soudainement rallumées, pour mener de trois points à la mi-temps (37-34) et réussir une excellente deuxième mi-temps où les Vendéennes n’ont pas vu le jour : 26-16 puis 26-13 ! Trois Ardennaises ont terminé à plus de 12 points : 16 pour Sara Chevaugeon, 14 pour Giorgia Sottana (et 6 passes) et 13 pour Endy Miyem (et 5 rebonds). En face, Uju Ugoka doit se contenter de 12 points.

Basket Landes enfonce Nantes

Quatrième victoire de suite pour Basket Landes, qui enfonce un peu plus la lanterne rouge Nantes. Les Landaises (3emes du classement) sont allées s’imposer 79-58 en Loire-Atlantique, dans un match mené quasiment de bout en bout. Nantes a seulement mené d’un point au début du deuxième quart-temps, avant que Basket Landes n’enclenche la marche avant, avec un 21-11 dans ce quart, puis un 26-15 dans le troisième qui a mis les Nantes KO. Mamignan Touré termine avec 21 points pour Basket Landes et Céline Dumerc avec 14 points, 5 passes et 4 rebonds. Côté nantais, les 15 points et 5 rebonds de Moustandy Djaldi-Tabdi n’ont pas suffi.



BASKET - LFB / 8EME JOURNEE

Samedi 7 décembre 2019

Bourges - Landerneau : 73-55

Charnay - Villeneuve-d'Ascq : 58-67

Tarbes - Lattes-Montpellier : 75-83 (ap)



Dimanche 8 décembre 2019

Charleville-Mézières - La Roche-sur-Yon : 89-63

Nantes-Rezé - Basket Landes : 58-79

ASVEL - Hainaut Basket