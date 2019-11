LFB (J6) : Lattes-Montpellier gagne encore

Mais qui arrêtera Lattes-Montpellier ? Les vice-championnes de France ont signé une sixième victoire en six journées de LFB ce samedi, en allant gagner chez la lanterne rouge Villeneuve d'Ascq sur le score de 81-67 (37-31, mt) en creusant l'écart tout au long de la partie. Stephanie Mavunga a encore été excellente, avec 24 points et 10 rebonds au compteur (22pts et 7rbds pour Keisha Hampton côté nordiste). La Roche-sur-Yon reste troisième juste derrière l'ASVEL, malgré une deuxième défaite de suite. Les Vendéennes, qui menaient pourtant 45-33 à la mi-temps face à Landerneau (6eme), se sont totalement écroulées dans le dernier quart, encaissant un 27-7 ! Les Bretonnes ont notamment pu compter sur Myriam Djekoundade, auteure de 26 points et 7 passes (18pts pour Soana Lucet côté La Roche).

Bourges avance, rien ne va plus à Charleville

Bourges (4eme) a enchaîné une deuxième victoire de suite, en allant écraser Tarbes (7eme) 81-58 dans un match à sens unique (43-27, mt) où Ana Dabovic a marqué 21 points (14pts pour Tima Pouye côté tarbais). Basket Landes occupe la cinquième place, suite à son succès 67-60 à Saint-Amand (8eme) grâce à un troisième quart-temps de feu (20-5) et 16 points et 10 rebonds de Miranda Ayim (19pts pour Aaryn Ellenberg-Wiley côté Hainaut). Enfin, Charnay (11eme) a remporté un match de bas de tableau face à Charleville-Mézières (9eme), qui encaisse sa quatrième défaite de suite : 81-73, grâce notamment à un troisième quart-temps remporté 22-11, et 20 points et 9 rebonds de Laetitia Guapo (13pts pour Kim Mestdagh côté ardennais).



LFB / 6EME JOURNEE

Vendredi 22 novembre 2019

Nantes - Lyon-ASVEL : 72-78



Samedi 23 novembre 2019

Saint-Amand - Basket Landes : 60-67

Roche Vendée - Landerneau : 74-90

Villeneuve d'Ascq - Lattes-Montpellier : 67-81

Charnay - Charleville-Mézières : 81-73

Tarbes - Bourges : 58-81