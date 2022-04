LFB (J21) : Lattes-Montpellier en play-offs

Ce samedi prendra fin la saison régulière de LFB, et on connait, à l'issue de l'avant-dernière journée, les huit qualifiés pour les play-offs. Il ne restait plus qu'un billet à attribuer, et c'est Basket Landes qui l'a composté en battant Tarbes, et qui rejoint donc Bourges, Basket Landes, Villeneuve d'Ascq, Lyon-ASVEL, Charleville-Mézières, Roche Vendée et Angers. Le BLMA a remporté son match contre un adversaire direct, sur le score de 78-75, après avoir signé un 4-0 décisif pour conclure. Haley Peters et Sydney Wallace ont grandement contribué à cette qualification, avec 18 points chacune (24 pour Wojta côté tarbais). Les Héraultaises affronteront Bourges lors de la dernière journée, et pourraient bien retrouver les Berruyères en quarts de finale.

Lyon-ASVEL abandonne la deuxième place

Bourges, assuré de la première place, a remporté le choc de cette journée, au détriment de Lyon-ASVEL (74-63), dans un match où les Tango ont compté jusqu'à 22 points d'avance, grâce notamment à une Iliana Rupert à 17 points et 6 rebonds (10pts pour Crvendakic côté lyonnais). L'ASVEL ne pourra pas finir deuxième, et ce sont Basket Landes et Villeneuve d'Ascq qui viseront cette place de dauphin lors de la dernière journée. Sur la lancée de leur victoire en Coupe de France, les Landaises sont allées gagner 64-73 à Charleville-Mézières (5eme) grâce à un dernier quart remporté 11-21 (17pts et 11pds pour Berkani côté ardennais, 24pts et 8rbds pour Magarity côté landais). Villeneuve d'Ascq, de son côté, est allé l'emporter 61-67 à Angers, en signant un 8-25 dans le deuxième quart qui a permis aux Nordistes de s'envoler (21pts pour Peterson côte angevin, 14pts pour Diallo côté nordiste). Après trois défaites de suite, Roche Vendée (6eme) a stoppé l'hémorragie contre Landerneau (79-69), en ayant pourtant été mené de douze points dans le troisième quart. Kaleena Mosqueda-Lewis et Tiffany Clarke ont terminé toutes les deux avec 16 points et 5 rebonds (17pts pour Geiselsoder côté breton). Enfin, dans un match entre deux équipes qui joueront les play-downs, St-Amand-les-Eaux a battu la lanterne rouge Charnay 73-69



LFB / 21EME JOURNEE

Mercredi 27 avril 2022

Angers - Villeneuve d'Ascq : 61-67

Bourges - Lyon-ASVEL : 74-63

Charleville-Mézières - Basket Landes : 64-73

Roche Vendée - Landerneau : 79-69

Lattes-Montpellier - Tarbes : 78-75

St-Amand-les-Eaux - Charnay : 73-69