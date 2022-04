LFB (J19) : Angers éteint les Flammes

BASKET - LIGUE FEMININE / 19EME JOURNEE

Vendredi 1er avril 2022

Samedi 2 avril 2022

Vendredi 8 avril 2022

Il ne reste plus que trois journées de saison régulière de LFB, et les défaites et les victoires valent plus cher que jamais. Charleville-Mézières galère en cette fin de saison, et a enchaîné une troisième défaite de suite, ce vendredi à domicile contre Angers. Les Angevines, pourtant moins bien classées (7emes contre 5emes), se sont imposées 76-84 après prolongation dans les Ardennes.Mais dans la prolongation, les Flammes se sont complètement éteintes et ont encaissé un 3-11. Alexis Peterson, Oderah Chidom et Jasmine Bailey ont grandement contribué à ce succès angevin, avec respectivement 19, 18 et 17 points. En face, Nia Coffey finit avec 16 points. La prochaine journée se déroulera le 16 avril.- Tarbes : 73-69- Landerneau - : 53-70- Saint-Amand-les-Eaux : 70-67- Charnay : 80-40La Roche-sur-Yon -: 74-93Charleville-Mézières -: 76-84 ap