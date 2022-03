LFB (J18) : Roche Vendée double Angers

La fin de la saison régulière approche et chaque victoire est de plus en plus décisive en vue du classement final. C'est le cas du succès 71-78 de Roche Vendée sur le parquet d'Angers ce vendredi en ouverture de la 18eme journée de LFB, qui permet aux Vendéennes de dépasser leurs adversaires du jour pour prendre la septième place. Menées de quatre points à la fin du premier quart (21-17), les joueuses de Roche Vendée ont égalisé dans le deuxième (31-31), sont passées devant, avant de finalement se retrouver menées d'un point au moment de rentrer aux vestiaires à la mi-temps (40-39).

Un troisième quart-temps décisif

Mais le troisième quart a marqué un tournant dans ce match, Roche Vendée prenant les commandes à partir de 50-50, pour ne plus jamais les lâcher. Les Vendéennes ont même pris jusqu'à dix points d'avance (52-62), avant de se relâcher en fin de quart (57-62, 30eme). Mais le dernier quart a été à sens unique (14-16) et a assis leur domination dans ce match. Kaleena Mosqueda-Lewis a grandement contribué à ce succès, avec 16 points au compteur, et elle a été bien aidée par Tiffany Clarke (15pts). En face, les 20 points et 5 rebonds d'Alexis Peterson n'ont pas suffi aux Angevines. Il reste désormais cinq matchs à Roche Vendée et quatre à Angers pour s'assurer une place en play-offs. Lors de la prochaine journée, les Vendéennes recevront le leader, Bourges, alors que les Angevines iront chez le deuxième, Charleville-Mézières.



LFB / 18EME JOURNEE

Vendredi 25 mars 2022

Angers - Roche Vendée : 71-78



Samedi 26 mars 2022

18h30 : Villeneuve d'Ascq - Charleville-Mézières

20h00 : Charnay - Lattes-Montpellier

20h00 : Tarbes - Lyon-ASVEL

20h00 : St-Amand - Bourges

20h00 : Basket Landes - Landerneau