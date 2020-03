Alors que Bourges avait pris la tête de la LFB en gagnant à Villeneuve d’Ascq vendredi, Lyon-ASVEL a repris les commandes du championnat, grâce à sa victoire 71-35 ce samedi lors de la 16eme journée. Malgré un premier quart-temps catastrophique (27-8), les championnes de France sont revenues petit à petit, avant de passer définitivement devant dans le dernier quart, remporté 28-8. Les 17 points et 5 passes de Julie Allemand ont fait le plus grand bien aux joueuses du Rhône (30pts pour Tima Pouye côté tarbais). Tout va bien également pour Charleville-Mézières (3eme), qui en est désormais à onze victoires de suite toutes compétitions confondues, après son succès 79-76 à Hainaut (10eme) après un match serré (40-46, mt). Evelyn Akhator termine avec 20 points et Pauline Akonga Nsimbo 21.

La Roche-sur-Yon renverse Lattes-Montpellier

La surprise de la soirée est venue de La Roche-sur-Yon (7eme), qui restait sur huit défaites de suite toutes compétitions confondues, et qui a battu Lattes-Montpellier (4eme) 81-74. Les Vendéennes ont complètement raté leur début de match (7-20) mais ont brillé dans le troisième (31-17), dans le sillage d’Uju Ugoka et Jasmine Bailey, auteures de 13 points chacune (28pts pour Gabrielle Williams côté BLMA). Enfin, Basket Landes (5eme) est allé s’imposer 74-69 à Charnay (9eme), malgré une frayeur en fin de match (31-15 dans le dernier quart), grâce notamment aux 15 points de Romana Hejdova et Lidija Turcinovic (16pts pour Kristen Mann côté Charnay).



BASKET - LIGUE FEMININE / 16EME JOURNEE

Vendredi 6 mars 2020

Villeneuve-d'Ascq - Bourges : 61-72



Samedi 7 mars 2020

Charnay - Basket Landes : 69-74

Hainaut Basket - Charleville-Mézières : 76-79

La Roche-sur-Yon - Lattes-Montpellier : 81-74

Tarbes - ASVEL-Lyon : 65-71



Dimanche 8 mars

15h30 : Nantes Rezé - Landerneau